NATGAS roste kvůli teplejšímu výhledu počasí a napjatější tržní bilanci

Ceny zemního plynu (NATGAS) dnes rostou a tento pohyb je tažen především zlepšením krátkodobých tržních podmínek. Není výsledkem jedné konkrétní události, ale spíše kombinace několika faktorů, které v poslední době zlepšily sentiment na straně kupců. Nejdůležitější z nich jsou předpovědi vyšších teplot ve Spojených státech. To znamená vyšší spotřebu elektřiny, hlavně kvůli klimatizaci, což následně zvyšuje poptávku po zemním plynu využívaném při výrobě elektřiny.
V krátkodobém horizontu reaguje trh se zemním plynem na změny počasí velmi citlivě, protože i malé úpravy předpovědí mohou výrazně změnit očekávání spotřeby. Pokud teplejší podmínky vydrží déle, roste poptávka po elektřině na chlazení, což obvykle vede k vyšší spotřebě plynu v elektrárnách. Z tohoto důvodu trh nezapočítává jen samotnou absolutní úroveň teplot, ale spíše její možný dopad na rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v příštích dnech a týdnech.
Dalším klíčovým faktorem jsou očekávání pomalejšího než dříve předpokládaného růstu zásob plynu. Pro trh je to signál, že nabídka nepřevyšuje očekávání, zatímco poptávka zůstává stabilní nebo je mírně silnější než dřívější odhady. V takovém prostředí se prostor pro pokles trhu zužuje a zároveň roste důvěra, že trh může být napjatější, než se dříve předpokládalo.
Dodatečnou podporu přináší export LNG. Trvale silná a stabilní poptávka po zkapalněném zemním plynu snižuje přebytek nabídky na americkém trhu a činí ceny citlivější na místní změny v předpovědích počasí a datech o zásobách. V praxi to znamená, že i bez jediného silného katalyzátoru může trh růst, pokud globální bilance zůstává relativně napjatá.
Za zmínku také stojí, že současný pohyb je primárně fundamentální, nikoli čistě spekulativní. Zemní plyn je jednou z nejvolatilnějších energetických komodit, protože kombinuje silnou sezónnost, vysokou citlivost na počasí a výraznou reakci na data o zásobách a obchodních tocích. V takovém prostředí mohou i malé změny očekávání vést k výraznějším cenovým pohybům, aniž by byl potřeba jeden dominantní spouštěč.
Z širšího pohledu zůstává trh ve fázi, kdy budou klíčové nadcházející údaje o počasí, zásobách a dynamice exportu LNG. Pokud se předpovědi vyšších teplot potvrdí a růst zásob bude slabší, než se čeká, současný růst může pokračovat. Pokud ale trh začne započítávat slabší poptávku nebo rychlejší doplňování zásob, prostor pro další růst se může postupně omezovat.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
US Open: Investoři vyčkávají na klíčový report Nvidie
Bitcoin jako propustka přes Hormuz? Írán spouští bitcoinové pojištění lodí ₿
Poroste Wall Street dál? Společnosti z indexu S&P 500 hlásí nejsilnější růst tržeb od roku 2021
IEA bije na poplach🚨 Komerční zásoby ropy se tenčí nebezpečně rychle 🛢️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.