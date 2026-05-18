US Open: Investoři vyčkávají na klíčový report Nvidie

Hlavní americké akciové indexy otevřely seanci se smíšeným sentimentem. Celkový směr trhu však zůstává omezený a bez jasného dominantního trendu. Dow Jones Industrial Average mírně klesá, podobně jako S&P 500, zatímco Nasdaq Composite se pohybuje kolem nuly. To ukazuje na absenci jednotného tržního katalyzátoru napříč širším akciovým trhem.
Pohyby indexů jsou relativně malé, což naznačuje opatrný přístup investorů a vyčkávací postoj před novými signály. Sentiment na Wall Street zůstává celkově stabilní navzdory pokračující makroekonomické a geopolitické nejistotě v pozadí. Trh se zdá být v prostředí s nízkou viditelností, kde krátkodobá data a kapitálové toky ovlivňují intradenní volatilitu, ale výrazně nemění širší tržní obraz.
Investoři už do značné míry započítali vývoj po setkání USA a Číny v Pekingu. Summit nepřinesl žádné průlomové dohody, které by mohly výrazně změnit obchodní nebo technologické vztahy. Komunikace obou stran se omezila na obecná prohlášení o pokračování dialogu a opatrné signály částečného znovuotevření vybraných kanálů spolupráce. Trh to v praxi vyhodnotil spíše jako absenci negativního překvapení než jako skutečný pokrok, což je v současném prostředí také vnímáno jako forma stabilizace.
Geopolitické napětí spojené s Íránem mezitím zůstává v pozadí a nadále se objevuje v tržních komentářích jako potenciální zdroj volatility. Mediální zprávy a spekulace o možné eskalaci americké rétoriky pravidelně zatěžují ceny ropy i širší riziková aktiva. V této fázi však nejde o faktor, který by trvale určoval valuace akcií. Spíše udržuje zvýšenou míru opatrnosti investorů.
Klíčovým pilířem podporujícím tržní sentiment zůstává technologický sektor, zejména polovodiče. Tento segment nadále působí jako hlavní tahoun akciových indexů, kompenzuje slabší sentiment v jiných částech trhu a udržuje celkový býčí příběh. Technologie tak stále udávají tón širšímu směru trhu, zatímco ostatní sektory se do značné míry přizpůsobují jejich momentu.
Investoři se nyní soustředí na Nvidia, která má tuto středu zveřejnit čtvrtletní tržby. Očekávání zůstávají velmi vysoká. Trh započítává nejen jasné překonání odhadů, ale také další potvrzení síly investičního cyklu v oblasti umělé inteligence a rostoucí poptávky po výpočetním výkonu. V tomto kontextu se Nvidia fakticky stala barometrem širšího příběhu kolem AI, který byl v posledních měsících jedním z klíčových motorů technologické rally.
Jakékoli zklamání v tržbách nebo výhledu by proto mohlo vyvolat reakci přesahující jednu akcii. V takovém scénáři by se trh mohl přesunout do defenzivnějšího režimu a výběr zisků by se mohl rozšířit na širší skupinu technologických titulů, které v poslední době těžily ze silného momenta. Vysoká očekávání ponechávají jen omezený prostor pro chybu. I mírné zaostání za odhady by tak mohlo být vnímáno jako katalyzátor širší korekce.
Zdroj: xStation5
Futures na americký akciový index US500 se obchodují kolem nuly, což odráží jasnou opatrnost trhu a nedostatek směrového přesvědčení na začátku seance. Sentiment zůstává utlumený kvůli absenci významného pokroku ve vztazích mezi USA a Íránem a rostoucí válečné rétorice. Ta nadále zvyšuje nejistotu a podporuje investory ve snižování rizikové expozice.
Zdroj: xStation5
Zprávy o společnostech
- Citi zvýšila cílové ceny pro Intel (INTC.US) a AMD (AMD.US) s odkazem na pozitivnější výhled trhu s procesory CPU, než se původně očekávalo. Analytici očekávají silnější růst poptávky tažený rozvojem umělé inteligence a pokračující expanzí datových center. To podporuje konstruktivní pohled na obě společnosti. Intel se zároveň dostal do centra pozornosti poté, co Donald Trump poznamenal, že v dřívějších diskusích o zapojení americké vlády do společnosti si „měl říct o víc“.
- Arm Holdings (ARM.US) na začátku seance mírně roste navzdory probíhajícímu antimonopolnímu vyšetřování v USA. Regulátoři zkoumají, zda společnost využívá své dominantní postavení v licencování polovodičů k omezování konkurence, včetně omezení přístupu ke klíčovým licencím nebo zhoršování licenčních podmínek. Vyšetřování se zabývá také možnými střety zájmů souvisejícími s expanzí společnosti Arm do vlastního návrhu čipů.
- Ryanair (RYAAY.US) vykázal lepší než očekávané výsledky. Čistý zisk vzrostl přibližně o 40 % na 2,26 miliardy EUR a výnosy se zvýšily o 11 % na 15,5 miliardy EUR. Výsledky podpořily vyšší ceny letenek a silná poptávka po cestování. Počet cestujících vzrostl o 4 %, zatímco disciplína v oblasti nákladů dále podpořila ziskovost. Navzdory silným výsledkům společnost upozornila na pokračující nejistotu spojenou s cenami paliv a geopolitickými riziky.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Bitcoin jako propustka přes Hormuz? Írán spouští bitcoinové pojištění lodí ₿
Poroste Wall Street dál? Společnosti z indexu S&P 500 hlásí nejsilnější růst tržeb od roku 2021
Hrozí výpadek čipů? Čtyři scénáře, které mohou rozhodnout o budoucnosti Samsungu 💾
🎥 Změny v portfoliu Berkshire Hathaway: Navýšení pozice v Google a velký úklid
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.