🥤 Panika kvůli Coca-Cole? V Indii dochází oblíbený nápoj

- V Indii dochází Diet Coke kvůli nedostatku hliníkových plechovek
- Problém souvisí s válkou v Íránu a narušením dopravy v oblasti Hormuzského průlivu
- V Indii dochází Diet Coke kvůli nedostatku hliníkových plechovek
- Problém souvisí s válkou v Íránu a narušením dopravy v oblasti Hormuzského průlivu
V Indii se z obyčejného nedostatku nápoje stal nečekaný společenský fenomén. Diet Coke začala mizet z obchodů, supermarketů i rychlých doručovacích aplikací, protože zemi zasáhl nedostatek hliníkových plechovek. Problém souvisí s narušením dodávek kvůli válce v Íránu a výpadkům v oblasti Hormuzského průlivu, přes který proudí část důležitých komodit a surovin.
Na první pohled může jít o drobný spotřebitelský problém. Ve skutečnosti ale situace ukazuje, jak citlivé mohou být globální dodavatelské řetězce i u běžných produktů. Diet Coke je v Indii zranitelnější než většina jiných nápojů, protože se zde prodává primárně v plechovkách. Zatímco jiné limonády jsou dostupné také v plastových nebo skleněných lahvích, Diet Coke má při výpadku plechovek jen omezenou možnost náhradní distribuce.
Proč chybí právě Diet Coke
Hlavní problém není v samotném nápoji, ale v obalu. Diet Coke v Indii závisí výrazně více na hliníkových plechovkách než běžné limonády. Válka v Íránu a narušení přepravy v oblasti Hormuzského průlivu podle dostupných zpráv způsobily zpoždění dodávek plechovek a růst nákladů. Distributorům proto chybí obalový materiál a dodávky jsou omezené nebo přidělované jen v menším množství.
Situace zasáhla hlavně velká indická města, například Bombaj, Bengalúru, Pune, Ahmedabad, Gurugram nebo části Dillí. Na některých místech byly regály prázdné a na rychlých doručovacích platformách se Diet Coke objevovala jen omezeně nebo vůbec. Problém navíc přichází v době letní sezony, kdy poptávka po chlazených nápojích v Indii tradičně roste.
Z nedostatku vznikly Diet Coke parties
Zajímavé je, že se nedostatek Diet Coke rychle proměnil v trend na sociálních sítích. V Indii začaly vznikat takzvané Diet Coke parties, tedy tematické akce pro fanoušky tohoto nápoje. Bary, restaurace a influenceři využili nedostatku jako marketingovou příležitost a začali pořádat večery, kde je Diet Coke hlavním lákadlem.
Vstupné na tyto akce se podle dostupných informací pohybuje zhruba mezi 10 až 16 dolary. Návštěvníci dostávají přístup k Diet Coke, hudbě, občerstvení a různým doprovodným aktivitám. Některé akce zahrnovaly zdobení plechovek, malování tematických triček nebo speciální drinky označované jako Coke-tails. V Dillí si lidé nápoj míchali například s lokálním kořením, jalapeños nebo medem. V Bombaji se lístky na akci zároveň používaly jako losy do soutěže, kde výherci získali desítky plechovek Diet Coke.
Nedostatek podpořila i rostoucí poptávka
Výpadek dodávek by sám o sobě byl problém, ale u Diet Coke ho zesílila také rostoucí poptávka. V Indii roste zájem o nápoje bez cukru nebo s alternativními sladidly, a to zejména mezi mladšími spotřebiteli. Diet Coke se navíc často používá i jako mixer do alkoholických drinků, což zvyšuje její popularitu v barech a restauracích.
Graf ALUMINIUM (H1)
Ceny hliníku jsou v posledních měsících pod tlakem kvůli kombinaci geopolitiky, dražší energie a obav z výpadků dodávek. Hliník se aktuálně obchoduje kolem 3 560 USD za tunu, což je meziročně výše o více než 40 %.
Zdroj: xStation05
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street pod tlakem před výsledky Nvidie a napětím v Perském zálivu
Nervózní sentiment kolem Seagate a sektoru storage
Arm Holdings pod regulačním tlakem!
NATGAS roste kvůli teplejšímu výhledu počasí a napjatější tržní bilanci
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.