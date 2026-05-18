Bitcoin klesá k 76 000 USD, protože na kryptoměny tlačí napětí na Blízkém východě a odlivy z ETF

- Bitcoin 18. května klesl na intradenní minimum 76 056 USD – nejslabší úroveň za více než dva týdny
- Americká spotová bitcoinová ETF zaznamenala odlivy 630,4 mil. USD (13. 5.) a 290,4 mil. USD (15. 5.)
- Eskalace napětí na Blízkém východě vyhnala ceny ropy na dvoutýdenní maxima a zhoršila náladu na trzích
- Klíčovou otázkou zůstává, zda bitcoin udrží pásmo okolo 76 000 USD po opakovaném selhání nad 80 000 USD
Bitcoin 18. května prohloubil svůj pokles, když se během dne propadl na minimum 76 056 USD a obchodoval se kolem 76 385 USD, tedy na nejslabší úrovni za více než dva týdny. Za pohybem stál ústup investorů od rizika napříč trhy kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě, zatímco nedávné odlivy z amerických spotových bitcoinových ETF dál zhoršily sentiment kolem kryptoměn.
Nejnovější pokles táhnou geopolitika a odlivy z ETF
Širší ochota investorů podstupovat riziko se zhoršila poté, co nové bezpečnostní incidenty v Perském zálivu a zablokované snahy o řešení konfliktu s Íránem poslaly ceny ropy na dvoutýdenní maxima. Reuters uvedl, že trhy zasáhly nové obavy z vyšších cen energií a širší risk-off pohyb, který dopadl i na digitální aktiva.
Data o tocích do ETF zároveň ukazují slábnoucí institucionální poptávku. Podle Farside zaznamenala americká spotová bitcoinová ETF čisté odlivy ve výši 630,4 milionu USD dne 13. května a 290,4 milionu USD dne 15. května, které jen částečně vyvážil příliv 131,3 milionu USD dne 14. května. To přišlo po silnějším začátku měsíce, kdy fondy vykázaly příliv 532,3 milionu USD dne 4. května a 467,3 milionu USD dne 5. května.
Co budou trhy sledovat dál
Klíčovou krátkodobou otázkou je, zda bitcoin udrží pásmo okolo 76 000 USD poté, co se mu dříve v tomto měsíci nepodařilo udržet růst nad 80 000 USD. Investoři nyní budou sledovat, zda se stabilizují toky do ETF, zda poleví napětí kolem Íránu a energetické infrastruktury v Perském zálivu a zda širší tržní volatilita bude dál tlačit obchodníky do bezpečnějších aktiv.
