Denní shrnutí: Wall Street roste, Dow Jones po slabších datech PPI poblíž historických maxim

Americké indexy dnes zažívají solidní seanci, zatímco Nasdaq 100 klesá o méně než 0,2 % navzdory původně prudkému výprodeji akcií spojených s tématem umělé inteligence. S&P 500 získává 0,3 % a obchoduje se stále blíže úrovni 7 600 bodů, zatímco Dow Jones zůstává poblíž rekordních maxim. Červnová inflace výrobních cen vyšla pod očekáváním, což spolu se silnými výsledky a rally akcií ASML podpořilo riziková aktiva.
- Červnový PPI (m/m): -0,3 % (očekávání: 0,0 %; předchozí: 0,6 %)
- Červnový PPI (y/y): 5,5 % (očekávání: 6,2 %; předchozí: 6,0 %)
- Jádrový PPI (m/m): 0,2 % (očekávání: 0,3 %; předchozí: 0,4 %)
- Jádrový PPI (y/y): 4,7 % (očekávání: 5,2 %; předchozí: 4,9 %)
Další zpráva o inflaci v USA překvapila směrem dolů. Výrobní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, zatímco celkové i jádrové meziroční ukazatele inflace zpomalily více, než ekonomové očekávali. Data posílila včerejší slabší než očekávaný údaj CPI a upevnila očekávání, že inflační tlaky nadále slábnou.
Dnešní růst na Wall Street vedou akcie Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon a Oracle, což může signalizovat postupnou změnu sentimentu investorů a rotaci kapitálu od dodavatelů AI infrastruktury směrem k Magnificent Seven. Silně si vedou také bankovní akcie, podporované další vlnou rekordních výsledků, přičemž širší finanční sektor vede BlackRock. Akcie tohoto giganta v oblasti správy aktiv rostou o více než 6 % poté, co společnost překonala očekávání v oblasti tržeb, zisku i aktiv pod správou (AUM), která dosáhla rekordních 15 bil. USD.
Bank of Canada (BoC) ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na 2,25 %, v souladu s očekáváním trhu. Tvůrci politiky uvedli, že současná úroveň úrokových sazeb zůstává vhodná pro podporu ekonomického oživení. Centrální banka snížila svůj výhled růstu HDP pro rok 2026 na 0,7 % z 1,2 %, zatímco projekci růstu pro rok 2027 zvýšila na 1,8 % z 1,6 %. Zároveň zvýšila svůj odhad anualizovaného růstu HDP ve druhém čtvrtletí na 2,5 % po poklesu o 0,1 % v prvním čtvrtletí.
BoC očekává, že ekonomický růst bude v letech 2027 a 2028 postupně zrychlovat. Inflace má podle její prognózy ve druhé polovině roku 2026 zpomalit přibližně na 2,5 % a na začátku roku 2027 se vrátit ke 2% cíli. Centrální banka také uvedla, že dlouhodobá inflační očekávání podniků zůstávají dobře ukotvená, zatímco kanadský trh práce je nadále slabý, ale celkově stabilní.
Graf futures na DJIA (US30, interval D1)
Zdroj: xStation5
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