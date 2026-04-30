Denní shrnutí: Wall Street roste, ropa klesá z lokálního maxima 📌

- Evropská seance skončila růstem hlavních indexů navzdory pokračující volatilitě na ropném trhu a opatrnému postoji centrálních bank. FTSE 100 vzrostl o 1,6 % poté, co Bank of England ponechala svou klíčovou úrokovou sazbu beze změny. Německý DAX přidal 1,4 %, zatímco francouzský CAC 40 vzrostl o 0,5 % po rozhodnutí ECB ponechat sazby beze změny.
- Rozhodnutí ECB a Bank of England zapadají do širšího vzorce opatrnosti centrálních bank po dřívějších krocích Fedu a Bank of Japan, které rovněž ponechaly politiku beze změny. V Asii byl sentiment slabší: hongkongský Hang Seng klesl o 1,3 %, zatímco šanghajské indexy přidaly 0,1 % poté, co data ukázala mírné zpomalení aktivity čínského zpracovatelského průmyslu.
- Ropný trh zůstává vysoce volatilní, přičemž ceny Brentu během noci prudce vzrostly kvůli obavám z dlouhodobějších výpadků dodávek spojených s válkou s Íránem. Nejobchodovanější červencový kontrakt na Brent krátce vzrostl na 114,70 USD za barel, poté však klesl směrem k 107 USD a stabilizoval se kolem 110,03 USD, tedy o 0,4 % níže. Ceny Brentu zůstávají výrazně nad úrovněmi před válkou, kdy se ropa obchodovala poblíž 70 USD za barel.
- Wall Street se drží poblíž historických maxim, podpořena silnými firemními výsledky navzdory vysokým cenám ropy a makroekonomické nejistotě. S&P 500 roste o 0,6 % a pohybuje se mírně nad svým rekordem z počátku tohoto týdne, zatímco Dow Jones přidává 732 bodů neboli 1,5 %. Nasdaq Composite roste umírněněji, o 0,2 %, protože tlak na některé velké technologické tituly omezuje další růst.
- Alphabet roste o 7,5 % poté, co oznámil výsledky, které téměř dvojnásobně překonaly očekávání analytiků. Caterpillar, Eli Lilly a Royal Caribbean také posilují po lepších než očekávaných výsledcích. Naopak Meta Platforms ztrácí 8,9 % navzdory silným výsledkům, protože investoři se soustředí na vyšší plánované kapitálové výdaje související s AI. Microsoft klesá o 5,5 % po zvýšení výhledu capexu, přestože analytici upozorňují na zlepšující se momentum v segmentu Azure. Amazon také klesá téměř o 1,5 % navzdory překonání očekávání, což naznačuje, že samotná pozitivní překvapení ve výsledcích při vysokých valuacích nemusí stačit.
- Výnosy amerických státních dluhopisů klesají s tím, jak ustupují ceny ropy, přičemž výnos desetiletého dluhopisu se snížil na 4,39 % z 4,42 %. Americká makrodata ukázala pomalejší než očekávané zrychlení růstu v 1. čtvrtletí, zatímco inflační ukazatele za březen se zhoršily zhruba v souladu s očekáváním. Data z trhu práce zůstávají relativně silná, když počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl, což naznačuje omezené propouštění navzdory oznámeným redukcím pracovních míst v některých firmách.
- Zlato a stříbro vykazují solidní zisky v reakci na slabší americký dolar, zatímco EURUSD roste o více než 0,5 % směrem k 1,173. Bitcoin roste opatrněji a drží se poblíž 76 000 USD, což naznačuje stále omezený apetit po riziku na kryptoměnovém trhu.
OIL (H1 interval)
Technická analýza 📈 Zlato roste o 1,5 % kvůli oslabujícímu americkému dolaru
📈 EURUSD roste o 0,5 %
US Open: Wall Street ztrácí momentum, akcie Caterpillar po výsledcích rostou 📉
Shrnutí trhů: UK100 prudce roste po rozhodnutí BoE 🇬🇧 🚀 Euforický zisk během projevu Lagarde z ECB 🇪🇺 📈
