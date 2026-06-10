BREAKING: BoC nepřekvapila; kanadské úrokové sazby beze změny 🚨

Bank of Canada (BoC) ponechala jednodenní sazbu beze změny na 2,25 %, v souladu s očekáváním trhu. Níže jsou klíčové závěry z měnověpolitického prohlášení a komentářů guvernéra Macklema:
Ekonomika v obtížné situaci
BoC otevřeně uznává, že čelí klasickému stagflačnímu dilematu, tedy slabému ekonomickému růstu v kombinaci s rostoucími cenami. Sama banka tuto situaci označuje za „dilema měnové politiky“.
Ekonomická aktivita zůstává utlumená, zaměstnanost se od začátku roku 2026 téměř nezměnila a ekonomika by měla zůstat ve stavu převisu nabídky, i když se očekává oživení růstu HDP ve 2. čtvrtletí.
Inflace: Hlavně příběh energií, ne plošný tlak
Banka fakticky přehlíží krátkodobý dopad konfliktu v Íránu na inflaci. Klíčovým sdělením je, že tvůrci měnové politiky zatím nevidí jasné důkazy, že se vyšší ceny energií přelévají do dalších kategorií.
Inflace by se měla v příštích měsících pohybovat kolem 3 % a následně postupně klesat. Ceny ropy jsou aktuálně zhruba o 10 USD za barel výše, než banka předpokládala ve své dubnové prognóze, což představuje významnou revizi výhledu.
Výhled politiky: Rizika na obě strany
BoC jasně signalizuje flexibilitu a otevřené možnosti:
- Snížení sazeb zůstává možné, pokud Spojené státy zavedou dodatečná obchodní omezení.
- Zvýšení sazeb, případně i několikrát po sobě, by mohlo být na stole, pokud se inflace ukáže jako trvalejší a rozšíří se do více oblastí ekonomiky.
- Ponechání sazeb beze změny zůstává aktuálním postojem, protože tvůrci měnové politiky vyvažují rizika na obou stranách.
Co sledovat dál
Guvernér Macklem zdůraznil, že banka bude pozorně sledovat, zda se inflační tlaky začnou šířit mimo energetický sektor.
Také uvedl, že měsíční data z trhu práce zůstávají velmi volatilní. Jednotlivé zprávy o zaměstnanosti proto pravděpodobně samy o sobě nebudou určovat měnověpolitická rozhodnutí. BoC se místo toho při hodnocení budoucích změn sazeb zaměří na širší trendy v inflaci a ekonomické aktivitě.
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