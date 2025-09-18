Denní shrnutí: Wall Street rozšiřuje zisky; zemní plyn (NATGAS) klesá po datech EIA 💡

- Americké akciové trhy otevřely na nových historických maximech a až do konce seance se udržely poblíž těchto úrovní.
- Dolar posiluje díky údajům z trhu práce a průmyslu, které pozitivně překvapily investory.
- Lepší než očekávaná data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a výhledy Fedu z Philadelphie prodlužují korekci směrem dolů na páru EURUSD. Dnešní zveřejnění navíc narušuje negativní obraz z minulého týdne, kdy jsme zaznamenali nárůst žádostí na 263 tisíc. Teoreticky tím klesá motivace Fedu ke rychlejšímu snižování úrokových sazeb v USA.
- Norská koruna posílila po tzv. „jestřábím snížení,“ zatímco libra oslabila navzdory tomu, že Bank of England ponechala sazby beze změny.
- Bank of England ponechala úrokové sazby na úrovni 4,0 %, jak trhy očekávaly. Poměr hlasů pro ponechání sazeb však neodpovídá očekáváním – sedm členů hlasovalo pro ponechání, očekávalo se osm. Dva členové BoE – Dhingra a Taylor – hlasovali pro snížení.
- EIA zveřejnila další nárůst zásob plynu, což způsobilo, že zemní plyn (NATGAS) ztratil přes 4 %.
- Pozitivní sentiment převládá i v Evropě. Téměř všechny hlavní evropské indexy dnes zaznamenaly zisky. Výjimkou byl WIG20, který jako jediný dnes ztratil.
- Akcie společnosti Intel vzrostly o více než 20 % po oznámení investice od Nvidie.
- Komodity mají potíže. Ropa dnes ztratila téměř 1 %, většina zemědělských futures kontraktů je také v minusu. Káva a kakao klesly o 1,5 %. Klesají také průmyslové kovy.
- U drahých kovů pozorujeme mírnou korekci. Oddálení obav z recese vyvíjí tlak na výnosy a cenu zlata. Platina však roste.
- Na kryptoměnovém trhu panuje zřetelný optimismus. Cena Bitcoinu dnes vzrostla o téměř 1,2 %, zatímco Ethereum přidává 1,6 %. Větší zisky zaznamenávají altcoiny, které pravděpodobně těží ze snižování sazeb v USA.
