Denní shrnutí: Wall Street v nejistotě, zatímco USA zvažují zmírnění sankcí na íránskou ropu

📈 Akciový trh
- Americká cash seance zaznamenává mírnou korekci a počáteční optimismus zřetelně vyprchal. Nad otevírací úrovní se drží pouze Dow Jones, zatímco S&P 500 se nachází mírně pod závěrečnou hodnotou z předchozí seance a Nasdaq ztrácí více než 1 %.
- Alphabet (Google) odepisuje více než 5 %, což řadí akcie společnosti mezi největší poklesy v indexech S&P 500 a Nasdaq. Tlak vyvolaly odchody klíčových osobností z oblasti AI, včetně Noama Shazeera (z Gemini do OpenAI) a Johna Jumpera (z DeepMind do Anthropic), což zvýšilo obavy z odlivu talentů ze společnosti Google.
- SpaceX prodloužila sérii ztrát na tři obchodní seance a dnes oslabuje o 10 %. Po předchozím silném debutu a dočasném překonání Microsoftu a Amazonu společnost koriguje své dynamické zisky. Firma zároveň zveřejnila, že disponuje více než 100 miliardami USD v hotovosti, a oznámila emisi dluhopisů, kterou trh interpretuje jako snahu financovat další expanzi.
- Na starém kontinentu zůstává sentiment mírně pozitivní. Pouze francouzský CAC 40 oslabil o více než 0,2 %, zatímco ostatní evropské indexy zakončily obchodování v kladných hodnotách – včetně španělského IBEX 35, který vzrostl téměř o 1,2 %.
🌍 Politika a geopolitika
- Hlavním tématem na globálních trzích zůstávají jednání mezi USA a Íránem ve Švýcarsku. Podle médií trvala jednání přibližně 18 hodin a obě strany je označily za významný pokrok směrem k dohodě, ačkoli jsou stále v počáteční fázi a vyžadují dopracování detailů.
- Americký viceprezident JD Vance hovořil o „významném pokroku“ a potvrdil, že jedním z prvků dohody je návrat inspektorů OSN pro jaderný dohled, kteří mají dohlížet na plnění prvotních ujednání. Současně se strany dohodly na 60denním rámci dalších jednání vedoucích ke konečné dohodě.
- Klíčovým bodem rozhovorů zůstává otázka sankcí na íránskou ropu. USA se rozhodly dočasně pozastavit část omezení, což má Íránu umožnit legální export komodity za podmínek blízkých tržním. Podle médií se strany dohodly na předběžném návrhu mechanismu „licencování“ prodeje ropy a částečném zmírnění finančního tlaku.
- Íránská strana zdůrazňuje, že dohoda má především ekonomický rozměr a umožňuje export ropy bez dosavadních sankčních omezení, přičemž konkrétní podmínky jsou stále předmětem jednání.
- Donald Trump v příspěvku na Truth Social uvedl, že Írán souhlasí s „rozšířenými kontrolami zbraní“, což zapadá do širšího balíčku opatření zahrnujícího kontrolu jaderného programu i vojenské infrastruktury. Teherán na toto tvrzení přímo nereagoval, zároveň však zdůrazňuje, že hlavním cílem je ekonomická stabilizace a obnovení exportu ropy.
- Celá situace naznačuje dva paralelní pilíře vyjednávání: na jedné straně mechanismy jaderné kontroly a mezinárodních inspekcí, na straně druhé postupné obnovení exportu íránské ropy a částečné zmírnění sankcí. Přestože jde o významný posun, proces zůstává v rané fázi a detaily týkající se rozsahu kontrol, časového harmonogramu a úplného zrušení omezení jsou stále předmětem jednání.
- Trhy se nyní soustředí na další vývoj geopolitické situace, zejména na tempo implementace americko-íránské dohody a její dopad na ceny komodit.
- Dalším faktorem ovlivňujícím sentiment v Evropě byla politická situace ve Spojeném království. Rezignace premiéra Keira Starmera vzbudila značnou pozornost, avšak reakce trhu zůstala utlumená.
💱 Měny a dluhopisy
- Britská libra po rezignaci premiéra oslabila vůči dolaru pouze o 0,19 % a během dne většinu ztrát smazala.
- Výnosy desetiletých britských státních dluhopisů zůstaly stabilní, což naznačuje, že politický vývoj byl z velké části již započítán v cenách aktiv.
🛢️ Komodity
- Na trhu drahých kovů panuje smíšená nálada. Zlato ztrácí přibližně 1 % a testuje úroveň 4 200 USD za unci, zatímco stříbro přidává přibližně 1 % a přibližuje se k hranici 65 USD.
- Ropa pokračuje v korekci a oslabuje o více než 3 %. Jde o přímou reakci na zlepšení sentimentu kolem možné dohody a očekávání zmírnění sankcí. Brent tak klesl pod 78 USD za barel a WTI pod 74 USD.
🪙 Kryptoměny
- Mírné zisky byly patrné také na trhu digitálních aktiv.
- Ethereum posiluje o více než 0,3 % a překonalo hranici 1 730 USD.
- Bitcoin roste o více než 0,4 % a testuje úroveň 64 500 USD.
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Krypto novinky – Hackeři útočí, instituce nakupují 🚨
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