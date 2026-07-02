Denní shrnutí: Zlato roste o 2 %, Nasdaq táhne sentiment na Wall Street dolů

Evropské akciové trhy zakončily čtvrteční seanci výrazně výše, přičemž německý DAX získal více než 2 %, britský FTSE 100 vzrostl téměř o 1,8 % a polský WIG20 uzavřel o 1,5 % výše. Relativně silná výkonnost odrážela nižší váhu polovodičových společností v evropských indexech, na rozdíl od jihokorejského KOSPI, který se propadl o více než 7 % kvůli prudkému výprodeji akcií Samsung a SK Hynix.
Sentiment na americkém akciovém trhu se během druhé poloviny seance prudce zhoršil, přičemž Nasdaq 100 klesl o 2,3 % navzdory původně pozitivní reakci na slabší než očekávaná data Non-Farm Payrolls (NFP) z USA. Micron ztrácí 7,5 %, zatímco několik polovodičových společností kleslo o více než 10 %. Mezi tituly Big Tech nejvíce zaostává Meta Platforms, která ztrácí téměř 5 %, zatímco Apple (AAPL.US) překonává trh se ziskem kolem 4,5 %. Pod tlakem je také Tesla, která klesá téměř o 8 %, přestože oznámila dodávky vozidel za druhé čtvrtletí nad očekáváním trhu.
Vzhledem k tomu, že výnosy amerických státních dluhopisů po slabší zprávě NFP klesly a ceny ropy zůstaly níže, zlato se odrazilo nad 4 100 USD za unci, zatímco stříbro získalo téměř 2,5 %. Americký dolar oslabil, což posunulo EUR/USD téměř o 0,5 % výše nad 1,143. Bitcoin se zotavil směrem k 62 000 USD, i když sentiment na širším kryptoměnovém trhu zůstává opatrný. Brent se mezitím obchoduje kolem 71,50 USD za barel a zaznamenává mírný odraz po prudkých poklesech z posledních seancí.
Makroekonomická data z USA
Nejnovější zpráva z amerického trhu práce byla výrazně slabší, než se očekávalo.
- Non-Farm Payrolls (NFP) vzrostly o 57 tisíc, výrazně pod konsensuální prognózou 113 tisíc a předchozí hodnotou 172 tisíc.
- Míra nezaměstnanosti v USA klesla na 4,2 %, čímž překonala očekávání 4,3 %.
- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl 215 tisíc, lépe než očekávaných 218 tisíc a beze změny oproti předchozí hodnotě.
- Průměrná hodinová mzda vzrostla meziročně o 3,5 %, nad konsensem 3,4 %.
- Zaměstnanost v soukromém sektoru vzrostla pouze o 49 tisíc, pod očekáváním 107 tisíc.
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly na 1,814 milionu, mírně pod očekávaných 1,820 milionu.
- Průměrný pracovní týden zůstal beze změny na 34,3 hodiny, v souladu s očekáváním.
- Průměrná hodinová mzda vzrostla meziměsíčně o 0,3 %, v souladu s prognózou i předchozí hodnotou.
- Zaměstnanost ve zpracovatelském sektoru vzrostla o 3 tisíce, v souladu s očekáváním, ale pod předchozím nárůstem o 7 tisíc.
- Míra participace pracovní síly klesla na 61,5 %, pod prognózou 61,8 % i předchozí hodnotou.
- Zaměstnanost ve veřejném sektoru klesla o 8 tisíc po nárůstu o 52 tisíc v předchozím měsíci.
Nejnovější zpráva EIA o zásobách zemního plynu ukázala nárůst zásob o 87 miliard kubických stop (Bcf), mírně nad konsensuální prognózou 84 Bcf a předchozím nárůstem o 76 Bcf. Futures na zemní plyn se po zveřejnění nejprve posunuly níže, ale později počáteční ztráty smazaly.
Na komoditním trhu se futures na pšenici CBOT nadále obchodují nad 600 centy za bušl, zatímco futures na kakao ICE dnes klesají přibližně o 1,2 %.
Zdroj: xStation 5
Zlato (D1)
Zlato se odrazilo z oblasti 3 900 USD nad 4 100 USD za unci, zatímco 50denní EMA překřížila 200denní EMA směrem dolů a vytvořila klasický death cross. Zajímavé je, že když se tento vzorec naposledy objevil v roce 2023, změnil se v kontrariánský býčí signál a zlato krátce po překřížení klouzavých průměrů zahájilo výraznou rally. Další hlavní rezistence se nachází kolem 4 400 USD, zatímco klíčové úrovně supportu zůstávají na 4 000 USD a 3 900 USD.
Zdroj: xStation 5
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Změna zásob zemního plynu podle EIA byla vyšší, než se očekávalo
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