Ropa o krok blíže k 90 USD 🔼 Íránské zdroje komentují příměří

Ceny ropy reagovaly jen minimálně na komentáře vysoce postaveného íránského zdroje, podle kterého v současnosti neprobíhají žádná jednání o prodloužení příměří mezi Íránem a USA. Absence výraznějšího pohybu cen ropy naznačuje, že investoři navzdory nejnovějším zprávám nadále očekávají postupnou deeskalaci napětí na Blízkém východě.
IEA zároveň opět výrazně revidovala své historické odhady globální poptávky po ropě. Rozsah úprav ukazuje, že spotřeba byla výrazně vyšší, než se dříve předpokládalo.
- Globální spotřeba ropy v roce 2025 se nyní odhaduje na 104,8 milionu barelů denně, což je přibližně o 300 tisíc barelů denně více než v předchozím odhadu.
- Ještě výraznější je revize ve srovnání s odhady před rokem. Současný odhad IEA pro poptávku v roce 2025 je až o 1,1 milionu barelů denně vyšší.
- Navzdory výrazné revizi poptávky směrem vzhůru IEA stále odhaduje, že trh s ropou byl v roce 2025 v přebytku, přičemž průměrná nabídka dosáhla přibližně 106,3 milionu barelů denně.
- IEA nyní očekává, že globální spotřeba ropy v roce 2027 dosáhne přibližně 105,7 milionu barelů denně. To je již nad úrovní 105,6 milionu barelů denně, kterou agentura ještě před rokem očekávala jako vrchol globální poptávky po ropě v roce 2029.
Postupné revize ukazují, že globální poptávka po ropě je odolnější, než se dříve očekávalo. To oslabuje argument, že se světová spotřeba ropy již nachází velmi blízko svého dlouhodobého vrcholu. Futures na ropu se opět obchodují poblíž 90 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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