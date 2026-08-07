🚀 SpaceX na 800 dolarů? Proč se odhady analytiků tak výrazně liší? 📈

- Průměrná cílová cena analytiků činí 222 USD, nejoptimističtější odhad ale počítá s cenou až 800 USD za akcii
- Téměř 77 % analytiků doporučuje akcie SpaceX nakupovat, doporučení k prodeji vydali pouze dva analytici
- Cílové ceny analytiků se pohybují od 117 do 800 USD, což ukazuje, jak rozdílné názory panují na budoucí potenciál společnosti
- Nejoptimističtější scénář počítá s tím, že SpaceX bude těžit z rozvoje satelitního internetu Starlink, umělé inteligence i rostoucích výdajů na obranu
- Cílové ceny analytiků nejsou předpovědí budoucnosti, ale scénáři založenými na odlišných předpokladech o růstu tržeb, marží a budoucí ziskovosti společnosti
- Průměrná cílová cena analytiků činí 222 USD, nejoptimističtější odhad ale počítá s cenou až 800 USD za akcii
- Téměř 77 % analytiků doporučuje akcie SpaceX nakupovat, doporučení k prodeji vydali pouze dva analytici
- Cílové ceny analytiků se pohybují od 117 do 800 USD, což ukazuje, jak rozdílné názory panují na budoucí potenciál společnosti
- Nejoptimističtější scénář počítá s tím, že SpaceX bude těžit z rozvoje satelitního internetu Starlink, umělé inteligence i rostoucích výdajů na obranu
- Cílové ceny analytiků nejsou předpovědí budoucnosti, ale scénáři založenými na odlišných předpokladech o růstu tržeb, marží a budoucí ziskovosti společnosti
Podle údajů agentury Bloomberg se průměrná cílová cena analytiků pohybuje kolem 222 dolarů, což oproti současné ceně představuje potenciál růstu přibližně o 94 %. Většina analytiků navíc zůstává optimistická - téměř 77 % doporučuje akcie nakupovat, zatímco doporučení k prodeji vydali pouze dva analytici.
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
Největší pozornost však přitahují extrémní odhady. Zatímco HSBC stanovila cílovou cenu akcie na přibližně 117 dolarů, investiční banka Raymond James ji odhaduje až na 800 dolarů. Jde o nejvyšší cílovou cenu, kterou má SpaceX na Wall Street.
Tabulka: Odhady analytiků
Zdroj: Bloomberg
Proč může mít stejná firma tak rozdílnou hodnotu?
Na první pohled to působí zvláštně. Neznamená to ale, že se některý z analytiků „spletl“. Cílová cena totiž není fakt, ale scénář založený na určitých předpokladech. U stabilních společností, jako jsou Coca-Cola nebo Procter & Gamble, se odhady analytiků obvykle liší jen o několik procent. SpaceX je ale úplně jiný příběh. Velká část jeho hodnoty závisí na projektech, které jsou stále ve fázi budování - od satelitního internetu Starlink přes raketu Starship až po datová centra a infrastrukturu pro umělou inteligenci. Stačí proto změnit několik předpokladů, například tempo růstu tržeb, budoucí marže nebo diskontní sazbu, a výsledná valuace se může výrazně změnit.
Co vidí analytik, který odhaduje cenu 800 dolarů?
Raymond James označuje SpaceX za jednu z nejdůležitějších infrastrukturních společností 21. století. Analytik Brian Gesuale věří, že firma nebude pouze výrobcem raket, ale vybuduje platformu propojující dopravu, satelitní komunikaci, výpočetní výkon, výrobu i energetiku. Hlavním motorem růstu má být především rozvoj umělé inteligence, přičemž celkový adresovatelný trh odhaduje na téměř 30 bilionů dolarů. Právě z tohoto optimistického scénáře vychází cílová cena 800 dolarů za akcii.
Naopak konzervativnější investiční domy upozorňují na vysoké kapitálové výdaje, nejistotu ohledně návratnosti investic do AI, rizika spojená s projektem Starship nebo vysoké ocenění společnosti po IPO. I proto jsou jejich cílové ceny výrazně nižší.
Cílová cena není předpověď
Příklad SpaceX dobře ukazuje, že cílové ceny analytiků není vhodné vnímat jako přesnou předpověď budoucího vývoje. Jde spíše o odraz toho, jaký scénář považuje konkrétní analytik za nejpravděpodobnější. U rychle rostoucích společností, jako je SpaceX, mohou i malé rozdíly v očekávání budoucího růstu vést k výrazně odlišným valuacím. Právě proto se dnes odhady analytiků pohybují přibližně od 117 až po 800 dolarů za akcii - přestože všichni hodnotí stejnou společnost.
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