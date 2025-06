Dolar posiluje před zveřejněním NFP 📌

Bude zpráva NFP stejně slabá jako středeční údaj ADP? 🔎

Zpráva o tvorbě pracovních míst mimo zemědělství (NFP), která bude zveřejněna ve 14:30, představuje klíčový ukazatel stavu amerického trhu práce z pohledu Fedu a měnové politiky. Za běžných okolností by se jednalo o hlavní událost dne na finančních trzích, nicméně dnes část pozornosti odvádí dramatické zhoršení vztahů mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem. Výsledek pod očekáváním by mohl znovu obrátit pozornost zpět k makroekonomickým fundamentům a ovlivnit sentiment na Wall Street, zejména s ohledem na sérii slabých údajů z ADP.

Co trhy očekávají? 📄

Za květen se očekává zpomalení tvorby pracovních míst na přibližně 125 tis. (předchozí: 177 tis.)

Míra nezaměstnanosti by měla vzrůst na 4,3 %, což by byla nejvyšší úroveň od října 2021

Růst mezd by měl zůstat stabilní – průměrná hodinová mzda má vzrůst o 0,3 % m/m a 3,7 % y/y

Očekávaný přírůstek pracovních míst stále není signálem recese, ale případná shoda mezi údaji ADP a NFP by mohla být pro Fed jasným signálem, že se trh práce začíná oslabovat.

Podle Goldman Sachs by výsledek pod 100 tis. mohl způsobit pokles indexu S&P 500 o 0,25–1,5 %. Zároveň by výrazně vzrostla očekávání ohledně snižování sazeb v USA. Peněžní trh aktuálně zaceňuje dvě plná snížení sazeb do konce roku 2025.

Očekávání Fedu 🎙️

Před zveřejněním květnové zprávy NFP čelí Federální rezervní systém náročné výzvě – vyvážit rizika inflace s jemnými náznaky slábnutí trhu práce. Poslední vyjádření členů FOMC naznačují, že současná úroveň úrokových sazeb je považována za vhodnou, přičemž budoucí rozhodnutí budou činěna opatrně a na základě nových dat. Pokud však nadcházející zpráva NFP dopadne stejně slabě jako poslední dvě zprávy ADP, může to pro Fed představovat vážné varování. Středeční ADP zpráva ukázala, že soukromý sektor v květnu vytvořil pouze 37 tis. nových pracovních míst – nejméně od března 2023 a hluboko pod očekáváním 110 tis.

Zdroj: XTB Research

Poněkud optimističtější pohled na trh práce nabízejí údaje o volných pracovních místech. Dubnový výsledek překonal očekávání a dlouhodobý klesající trend se zdá být stabilizovaný nad úrovní 7 milionů volných pozic.





Zdroj: XTB Research

Možné scénáře 🖋️

Slabá zpráva NFP (pod 100 000 nových pracovních míst):

Dopady: Výrazně nižší tvorba pracovních míst může prohloubit obavy z ochlazování trhu práce.

Reakce Fedu: Tento výsledek by mohl zvýšit pravděpodobnost, že Fed zváží snížení sazeb v blízkém horizontu. Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by Fed jednal pouze na základě jednoho slabého údaje.

Střední scénář (přibližně 120 000–130 000 nových míst):

Dopady: Výsledek v souladu s aktuálním očekáváním, naznačující postupné, ale neznepokojující zpomalení.

Reakce Fedu: Fed pravděpodobně zachová přístup „vyčkáme a uvidíme“ a ponechá sazby beze změny, zatímco bude sledovat další data.

Silná zpráva NFP (nad 160 000 nových míst):

Dopady: Silný růst pracovních míst by naznačil odolnost trhu práce navzdory vnějším tlakům.

Reakce Fedu: Mohl by to být signál pro zachování, nebo dokonce zpřísnění stávající politiky.

EURUSD (M15)

Euro dnes oslabuje vůči dolaru, a to v souladu s mírným oživením americké měny vůči všem měnám skupiny G10. Po sérii poklesů si dolar vydechl – předchozí slabost byla způsobena napětím mezi USA a Čínou a zklamáním z makroekonomických údajů v tomto týdnu (např. ADP, ISM). Měnový pár EURUSD klesl pod krátkodobý i dlouhodobý klouzavý průměr na 15minutovém grafu (SMA50 a SMA200), ale nadále se drží nad novou psychologickou podporou na úrovni 1,14. Nedávná slabost dolaru byla poháněna nejistotou a zmatkem kolem obchodní politiky USA, avšak výjimečně slabá data z trhu práce (NFP) by mohla vyvolat spekulace o možném snižování sazeb Fedem, což by na dolar vyvinulo další tlak.

