Dolar roste díky obchodu s ropou 📈 Alarmující zisky na USDJPY❗️

Dollar Index (USDIDX) roste druhou seanci v řadě a hodinu před finálním rozhodnutím Fedu pod vedením Jeroma Powella přidává dalších 0,15 %. Americká měna dnes dominuje téměř celému forexovému trhu, přičemž odpor kladou pouze na ropu navázaný kanadský dolar (USDCAD) a norská koruna (USDNOK), které se aktuálně obchodují bez výraznější změny.
Trh utíká od rizika
Trh přešel do zcela defenzivního režimu a apetit po riziku prudce poklesl po nových zprávách týkajících se konfliktu na Blízkém východě. Donald Trump v rozhovoru pro agenturu Axios oznámil, že nezruší blokádu Hormuzského průlivu, dokud nebude dosaženo dohody zahrnující íránský jaderný program. Americký prezident údajně odmítl íránský návrh dohody a naznačil možnost obnovení nepřátelských akcí.
Návrat kontraktů na ropu Brent (OIL: +6,4 %) nad psychologickou hranici 110 USD za barel nejtvrději dopadá na měny rozvíjejících se trhů (například jihoafrický rand, USDZAR: +1,8 %; maďarský forint, USDHUF: +1 %).
Poklesy zasahují i měny skupiny G10. Ztráty vedou antipodské měny (AUDUSD: -0,75 %, NZDUSD: -0,85 %), které mimo jiné ignorují růst australské inflace z 3,6 % na 4,1 %. EURUSD, CHFUSD a GBPUSD ustupují přibližně o 0,25 %.
Silná synchronizace cen ropy a dolaru potvrzuje status dolaru jako nejdůležitějšího bezpečného přístavu a zároveň ukazuje na riziko korekce na USDIDX v případě úlevy na cenách ropy. Zdroj: xStation5
Jen testuje práh bolesti
Mezi klasickými bezpečnými přístavy dnes utrpěl největší zásah japonský jen (USDJPY: +0,5 %). Jen oslabil nad psychologickou hranici 160 za dolar po dubnovém zasedání Bank of Japan, na němž guvernér Kazuo Ueda neposkytl jasný signál ohledně načasování dalšího zvýšení úrokových sazeb centrální banky. Přestože swapový trh započítává 66% pravděpodobnost zvýšení sazeb v červnu, absence jestřábí komunikace ze strany BoJ investory povzbudila k dalšímu výprodeji měny.
Japonští představitelé v čele s ministryní financí Satsuki Katayama zůstávají ve stavu vysoké pohotovosti a varují před reakcí na „spekulativní pohyby“ kolem měnového kurzu. JPMorgan odhaduje, že měnová intervence by mohla přijít ještě před dosažením úrovně 162 za dolar, zejména pokud se vláda rozhodne využít probíhající sváteční období v Japonsku.
Rozšiřující se „divergence“ ve spreadech výnosů dluhopisů mezi USA a Japonskem už téměř rok částečně ospravedlňuje obavy tokijské vlády ohledně spekulativní povahy tlaku na růst USDJPY. Na druhou stranu Japonsko – vzhledem ke své blízkosti konfliktu, vysoké expozici vůči riziku nedostatku ropy a křehkému hospodářskému růstu – jen fundamentálně nepodporuje, zvlášť při absenci rozhodné komunikace BoJ. Zdroj: XTB Research
Jen je jedinou měnou skupiny G10, která tento měsíc vůči dolaru ztrácí. Zdroj: XTB Research
Tankovat se bude opět dráž, nejsou vyloučena nová maxima
