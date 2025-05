💲⏬Dollar Index klesá o 0,5 %

Dolar oslabuje před summitem ministrů financí G7

Americký dolar v posledních dnech znatelně oslabil a aktuálně se pohybuje poblíž měsíčního minima. Investoři s napětím vyhlížejí jednání skupiny G7, od kterého si slibují náznaky možného posunu v americké měnové politice. Na trhu převládá přesvědčení, že Spojené státy by nejen mohly tolerovat slabší dolar, ale dokonce by mohly usilovat o jeho další oslabení s cílem podpořit export a zmírnit dopady obchodního deficitu.

Na dolar doléhá několik negativních faktorů. Za prvé, rostou obavy ohledně stavu veřejných financí USA. Narůstající rozpočtový deficit a nedávné snížení úvěrového ratingu podkopávají důvěru v dolar jako globální rezervní měnu. Investoři jsou při financování amerického dluhu stále obezřetnější, což se promítá do oslabování dolaru. Vzhledem k nedávnému nárůstu napětí na Blízkém východě navíc nelze vyloučit, že by dolar v případě další eskalace nezaznamenal obvyklé posílení. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dosáhly 4,53 %, tedy úrovní blízko únorových maxim. Pokud by se však v Evropě znovu objevily hospodářské problémy, nebo pokud by růst výnosů v Japonsku začal výrazně zatěžovat tamní vládu, dolar by mohl opět získat na atraktivitě.

Z obchodního pohledu se aktuální měnové a obchodní rozhovory s asijskými partnery, jako je Jižní Korea a Japonsko, vykládají jako známka toho, že Spojené státy neoficiálně tolerují slabší měnu. Dolar tak ztrácí vůči hlavním světovým měnám a investoři omezují expozici vůči americkým aktivům.

Geopolitické napětí, které tradičně podporuje dolar jako bezpečný přístav, zůstává i nadále ve hře. V současnosti však investoři upřednostňují jiné měny, zejména švýcarský frank a japonský jen, které v prostředí nejistoty posilují, čímž vytvářejí další tlak na dolar. Současné jednání ministrů financí G7 v Kanadě je předehrou k summitu lídrů, který se uskuteční v polovině příštího měsíce.

Dollar Index testuje 61,8% Fibonacciho retracement svého nedávného růstu. Sezónnost naznačuje možnou slabost do začátku února, následovanou oživením. Dolar je výrazně přeprodaný ze strany spekulantů, což připomíná situaci z období září–listopad loňského roku. Zdroj: xStation5

