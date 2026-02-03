Ekonomický kalendář: Americká data zkreslena vládním shutdownem

- Slabší inflace ve Francii: Meziroční CPI klesl na 0,3 % oproti očekávaným 0,6 %, což signalizuje prudké ochlazení inflačních tlaků ve druhé největší ekonomice eurozóny.
- V USA nastal výpadek dat: Probíhající vládní shutdown zastavil činnost BLS, což vedlo k oficiálnímu odkladu páteční zprávy o tvorbě pracovních míst mimo zemědělství (Non-Farm Payrolls).
- Zaměření na korporace: Trhy dnes večer očekávají výsledky AMD. Očekává se, že výrobce čipů vykáže nárůst tržeb o 27 % na 9,67 miliardy USD, podpořen vysokými očekáváními spojenými s umělou inteligencí.
Globální makroekonomický kalendář je během evropské a severoamerické seance poměrně slabý po sérii důležitých dřívějších zveřejnění. Trhy již zpracovaly rozhodnutí australské centrální banky o zvýšení úrokových sazeb – krok, který šel proti předpokladům několika investičních bank, jež očekávaly delší pauzu. Mezitím inflace ve Francii nadále překvapuje směrem dolů. Roční CPI zpomalil na pouhých 0,3 %, pod očekáváním 0,6 % a výrazně pod předchozích 0,8 %. Na měsíční bázi ceny klesly o výrazných 0,3 %.
Hlavní pozornost účastníků trhu se tento týden soustředí na paralyzovanou činnost ve Washingtonu. Probíhající vládní shutdown uzavřel klíčové federální agentury, včetně Bureau of Labor Statistics. Výsledkem je oficiální odklad dlouho očekávané páteční zprávy o zaměstnanosti (NFP).
Vzhledem k absenci klíčových amerických dat o zaměstnanosti se dnešní pozornost přesouvá na komentáře centrálních bankéřů, data o soukromých zásobách a zprávu o trhu práce z Nového Zélandu. Investoři také pozorně sledují výsledkovou sezónu, přičemž AMD oznámí výsledky po uzavření trhu v New Yorku.
Ekonomický kalendář (všechny časy GMT)
- 13:00 – Vystoupení Barkina (Fed)
- 14:40 – Vystoupení Bowmanové (Fed)
- 21:40 – Týdenní zpráva API o zásobách ropy
- 21:45 – Nový Zéland – data z trhu práce (Q4):
- Změna zaměstnanosti: Oček. 0,5 % q/q; Předch. 0,5 % q/q
- Index mzdových nákladů: Oček. 0,3 % q/q; Předch. 0,0 % q/q
- Míra nezaměstnanosti: Oček. 5,3 %; Předch. 5,3 %
- 22:00 – Austrálie – index PMI služeb: Oček. 56; Předch. 51,1
Firemní výsledky
- AMD (AMD.US) – Po uzavření trhu
- Merck (MRK.US) – Před otevřením trhu
- PepsiCo (PEP.US) – Před otevřením trhu
- Pfizer (PFE.US) – Před otevřením trhu
Očekává se, že AMD vykáže tržby ve výši 9,67 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 27 %. Pokud firma splní tato očekávání, naváže na pozitivní výsledky z 3. čtvrtletí, kdy tržby překonaly konsenzus o 5 %. Odhadovaný zisk na akcii činí 1,32 USD. AMD má historicky mírně pozitivní bilanci, když v průměru překonala odhady tržeb o něco přes 2 % během posledních osmi čtvrtletí.
