Ekonomický kalendář: Co dnes ráno hýbe trhem❓

Trhy vstupují do nového týdne pod dvojím tlakem: eskalace konfliktu Írán–Izrael a posun rétoriky Fedu od pivotu k možnému zvyšování sazeb. Tato kombinace poslala ceny ropy výše a technologické akcie prudce níže.
Harmonogram na dnešek a zbytek týdne
Středeční zveřejnění CPI a čtvrteční rozhodnutí ECB jsou klíčové události týdne. Spolu s případnou geopolitickou eskalací nastaví tón pro nadcházející týdny. Rýsuje se rušný týden, zejména pro technologický sektor.
Co ráno hýbe trhy?
Eskalace na Blízkém východě
Írán poprvé po čtyřech týdnech odpálil rakety směrem na Izrael. Izrael odpověděl údery na přibližně 10 vojenských cílů, včetně petrochemického komplexu Karoon v Chúzestánu. Hormuzský průliv zůstává fakticky uzavřený. OPEC+ produkuje jen 33,19 mil. barelů denně oproti 42,77 mil. barelů denně v únoru. Výsledek: WTI +4,93 % na zhruba 94,63 USD, Brent +5,04 % na zhruba 97,60 USD. Jde o největší jednodenní růst za několik měsíců.
Fed se vrací ke zvyšování sazeb
Páteční zpráva NFP (+172 000, třetí silný měsíc v řadě) spolu s energetickým šokem posunula pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu do konce roku nad 70 %. Goldman Sachs odsunul první snížení sazeb na rok 2027 a trh plně započítává utažení přibližně o 30 bazických bodů. Dnes po 17:00 uvidíme data newyorského Fedu o inflačních očekáváních. Růst ve 3letém a 5letém horizontu by mohl přilít olej do ohně.
Otevření evropských trhů – DE40 a EU50 v červených číslech
Futures před otevřením trhu klesaly přibližně o 1 %. Hned na začátku seance DE40 oslabil o 0,75 % na 24 411 bodů a EU50 o 0,70 % na 5 972 bodů. Další tlak přišel z dnešních dat z Německa. Průmyslové objednávky za duben klesly o 3,8 % m/m při očekávání -2,0 %, po březnovém růstu o 4,5 %. To potvrzuje, že březnový skok byl jednorázovým efektem předzásobení před narušením dodavatelských řetězců.
Společnosti s nejvyšší volatilitou
Technologie zůstávají v centru dění po páteční „červené mapě“ na Wall Street:
- Polovodiče: MU -13,25 %, INTC -11,28 %, AMD -10,86 %, AMAT -9,71 %, NVDA -6,2 %
- Big Tech: META -5,51 %, MSFT -2,66 %, AVGO -7,92 %
- Jasná defenzivní rotace: UNP +13,19 %, WMT +4,09 %, JNJ +2,02 %, KO +3,46 %
V Asii KOSPI spustil automatické pozastavení obchodování. V maximu klesal o 8 % a seanci uzavřel poklesem přibližně o 5 %. Nikkei oslabil o 3,7 % a TSMC klesla o 2,1 %.
Měny a kovy
DXY se pohybuje kolem úrovně 100. Dolar je na dvouměsíčních maximech. EUR/USD je na 1,1516, USD/JPY nad 160. Jen smazal celý efekt květnové intervence BoJ. Zlato klesá o 0,51 % na 4 296 USD. Rostoucí reálné úrokové sazby převažují nad jeho statusem bezpečného přístavu. Stříbro ztrácí 1,67 %.
Bitcoin se vrací zpět
Po pátečním propadu pod 60 000 USD, což byl největší týdenní pokles od kolapsu FTX, se Bitcoin zotavil k úrovni kolem 62 900 USD a roste o 2,03 %.
Mistrovství světa na trhu: Existuje příležitost k zisku?
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.