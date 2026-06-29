Ekonomický kalendář: Co může hýbat trhy tento týden? (29.06.2026)

Nadcházející dny budou bohaté na zveřejňovaná data i události, které mohou zvýšit volatilitu na globálních trzích.
Týden zahajujeme několika méně významnými publikacemi a zahájením fóra v Sintře – jedné z nejdůležitějších konferencí centrálních bankéřů celého roku, která by mohla přinést cenné informace o trajektorii úrokových sazeb v největších ekonomikách.
V úterý nás čeká zveřejnění červnových dat PMI z Číny a inflačních dat z jednotlivých zemí Starého kontinentu.
Ve středu se pozornost opět přesune do portugalské Sintry, a to kvůli vystoupením předsedkyně Lagarde a guvernéra Warsha (v 15:00).
Čtvrtek je posledním obchodním dnem na americkém trhu, neboť následuje prodloužený víkend u příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Z tohoto důvodu bude poněkud nestandardně právě ve čtvrtek zveřejněna zpráva NFP – tedy nejdůležitější data z amerického trhu práce.
Pátek bude výrazně klidnější a bude se nést především ve znamení vystoupení centrálních bankéřů.
Nejdůležitější publikace z asijské seance
Japonsko
Květnové maloobchodní tržby překonaly očekávání a zrychlily na úroveň, kterou jsme naposledy viděli v listopadu 2023. Posílení domácí spotřeby v prostředí stále vysokého cenového tlaku a oslabujícího jenu může být závažným argumentem pro další zpřísňování měnové politiky Bank of Japan.
- Zvýšení sazeb ještě před koncem roku však stále není plně v cenách (přibližně 87% implikovaná tržní pravděpodobnost) a pár USDJPY se zdá nezadržitelně směřovat k úrovni 162.
Makroekonomický kalendář
Pondělí
- Španělsko: Inflace HICP (červen)
- Čas: 09:00
- Konsenzus: 3 %
- Předchozí hodnota: 3,2 %
- Eurozóna: Index ekonomického sentimentu
- Čas: 11:00
- Předchozí hodnota: 93,5
- Eurozóna: Zahájení fóra v Sintře – vystoupení předsedkyně Lagarde
- Čas: 21:00
Úterý (před 10:00)
- Japonsko: Míra nezaměstnanosti (květen)
- Čas: 01:30
- Konsenzus: 2,5 %
- Předchozí hodnota: 2,5 %
- Japonsko: Průmyslová výroba (květen)
- Čas: 01:50
- Konsenzus: 1,2 %
- Předchozí hodnota: 2 %
- Austrálie: Zápis z jednání RBA
- Čas: 03:30
- Čína: Data PMI (červen)
- Čas: 03:30
- Předchozí hodnota: 50,5
- Velká Británie: Dynamika HDP (revize za Q1)
- Čas: 08:00
- Předběžná hodnota: 1,1 %
- Švédsko: Maloobchodní tržby (květen)
- Čas: 08:00
- Předchozí hodnota: 4,7 %
- Francie: Inflace HICP (červen)
- Čas: 08:45
- Konsenzus: 2 %
- Předchozí hodnota: 2,4 %
- Polsko: Inflace CPI (červen)
- Čas: 09:30
- Konsenzus: 2,7 %
- Předchozí hodnota: 3,1 %
Publikace výsledků společností
- AeroVironment (AVAV.US) – AMC (po uzavření trhu)
- Richtech Robotics (RR.US) – AMC (po uzavření trhu)
- Nuvve Holding (NVVE.US) – AMC (po uzavření trhu)
3 trhy, na které stojí za to se zaměřit
- Japonský jen (JPY): Pár USDJPY se přibližuje k psychologické hranici 162, která by mohla přimět BoJ k opětovné intervenci. Navíc z Japonska přicházejí makroekonomická data za květen, jež by mohla vést k mírnému přecenění očekávání ohledně budoucí trajektorie úrokových sazeb.
- Stříbro: Za trojskou unci zaplatíme v současnosti necelých 59 dolarů, tedy přibližně o polovinu méně než na lednovém vrcholu. Poměr gold/silver ratio se vrátil zpět k úrovni okolo 70.
- Ropa a LNG: Trvanlivost dohody mezi USA a Íránem se o víkendu ocitla pod otazníkem. Situace se nicméně poněkud uklidnila a na úterý je naplánováno další kolo jednání mezi oběma stranami.
Ranní shrnutí: Co dál s AI play? (29.06.2026)
Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, zlato, S&P 500 (26.06.2026)
Kashkari z Fedu tvrdí, že AI si vynutí zvýšení sazeb; EURUSD i USD mění směr ❗
Nálada spotřebitelů podle University of Michigan zaostala za očekáváním
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