Ranní shrnutí: Žádný průlom v Hormuzském průlivu; investoři reagují na výsledky Berkshire Hathaway

- Írán–USA: žádný průlom ohledně Hormuzského průlivu. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že Teherán nevede přímá jednání s Washingtonem, ale pouze si vyměňuje zprávy prostřednictvím zprostředkovatelů. Írán stanovil nové, z velké části opakované podmínky pro znovuotevření průlivu: úplné zrušení sankcí, ukončení námořní blokády a pozastavení vojenských operací – fakticky tedy návrat k červnové dohodě. Trump v rozhovoru pro Axios uvedl, že USA „zůstávají v klidu“ a s Íránem vedou pouze „částečná jednání“, přičemž doufají, že ekonomický tlak a vysoká inflace přimějí Teherán k ústupkům.
- Eskalace na druhé frontě – Jemen a Perský záliv. SAE informovaly o íránském raketovém útoku na tanker napojený na ADNOC v průlivu, který si nevyžádal žádné oběti. Jemenští Húsiové se přihlásili k dronovému útoku na rafinerii Saudi Aramco v Jázánu jako odvetu za narušení jemenského vzdušného prostoru saúdskými drony. Fakticky se tak vedle Hormuzského průlivu otevírá druhá fronta. Americké CENTCOM uvedlo, že do neděle bylo odkloněno již 55 obchodních lodí oproti 35 v předchozím týdnu, dvě byly neutralizovány a další dvě prohledány v rámci námořní blokády.
- Netanjahu odmítá Trumpův plán pro Gazu. Izraelský premiér při vystoupení před svým pravicovým kabinetem znovu odmítl Trumpův 15bodový plán. Uvedl, že armáda se nestáhne, dokud nebude Hamás odzbrojen, přestože Izrael pod tlakem Washingtonu fakticky pozastavil rozsáhlé operace v Gaze. Zdroje z Bílého domu naznačují, že administrativa považuje tato vyjádření za součást izraelské předvolební kampaně a nevnímá je jako skutečnou překážku pro realizaci plánu.
- Americký trh práce a očekávání ohledně Fedu. Slabší než očekávaná červencová zpráva NFP (-23 tis. vs. očekávání +80 tis.) snížila podle CME FedWatch pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedu z 67 % na přibližně 44 %. Trhy nyní čekají na klíčová středeční data CPI, která mohou tato očekávání opět výrazně změnit. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů však zůstává vysoko kolem 4,655 %, tedy poblíž úrovně 4,70 %, což naznačuje, že dluhopisový trh optimismus akciových investorů plně nesdílí.
- Wall Street zakončila týden na rekordních maximech, páteční optimismus však tlumí víkendová nejistota kolem Hormuzského průlivu. Index S&P 500 uzavřel minulý týden na historickém maximu a zaznamenal nejlepší týden od dubna. Pomohla mu slabší data z trhu práce a naděje, že Fed nebude spěchat se zvyšováním sazeb. Pondělní futures však po komentářích Araghchiho vykazují smíšený vývoj – US500 přidává necelých 0,2 %, zatímco US100 roste o 0,25 %.
- Asie pozitivně reaguje na páteční růst Wall Street a geopolitické napětí částečně ignoruje. Nikkei 225 roste přibližně o 1,7–2 %, podpořen růstem AI a čipového sektoru na Wall Street, i když nejistota na Blízkém východě omezuje další zisky. Kospi přidává kolem 0,5–0,8 % díky jihokorejským výrobcům čipů, zatímco Kosdaq rostl o více než 5 %, což aktivovalo circuit breaker v souvislosti s uzavíráním krátkých pozic. Hang Seng roste přibližně o 0,7 %, zatímco ASX 200 mírně klesá. BOJ ve shrnutí červencového zasedání upozornila na rostoucí riziko překročení inflačního cíle, přičemž někteří členové se přiklánějí k rychlejšímu tempu zvyšování sazeb již v září.
- Čína: inflace zpomaluje, ekonomika je pod tlakem a navíc ji zasáhl silný tajfun. Čínský CPI v červenci meziročně vzrostl pouze o 0,5 %, což je nejslabší výsledek od ledna a méně než očekávaných 0,8 %. Ceny výrobců (PPI) vzrostly o 3,5 %, rovněž pod konsensem 3,8 %, což signalizuje zmírňování cenových tlaků a slabší domácí poptávku. Provincii Zhejiang navíc zasáhl tajfun Dolphin, nejsilnější v letošním roce, který si vyžádal evakuaci více než milionu lidí a zastavení offshore provozu.
- USD/JPY: pár vymazává páteční pokles po NFP, směr však zůstává nejasný. Kurz po slabé zprávě z trhu práce klesl z 158,30 přibližně na 156,70, následně se však odrazil a zamířil zpět k 158,20. Klíčovou událostí týdne budou středeční americká data CPI – jakýkoli výsledek pod „horkým“ scénářem by měl omezit další posilování dolaru. Riziko měnové intervence omezuje růst směrem k 160, zatímco pokles k 155–156 by vyžadoval jak slabší americkou inflaci, tak deeskalaci situace na Blízkém východě.
- Komodity: ropa a plyn rostou kvůli obavám z Hormuzského průlivu, zlato se drží poblíž rekordních maxim. Brent posiluje přibližně o 1–2 % na 84,4 USD za barel, zatímco WTI roste o 1,7–2 % na 78,4–78,8 USD za barel poté, co počet potvrzených průjezdů Hormuzským průlivem v pátek klesl na pouhých 8 (-33 % mezidenně). Citi zvýšila svůj výhled ceny Brentu pro 3. čtvrtletí na 80 USD. Zemní plyn (NATGAS) roste nejvíce ze všech tříd aktiv, o 2,67 % na 2,735–2,745, kvůli širším obavám o energetické dodávky. Zlato mírně klesá o 0,12 % na 4 335–4 336 USD po dosažení sedmitýdenního maxima v reakci na slabá data z trhu práce. UBS upozorňuje na krátkodobá rizika, ale ponechává cílovou cenu na 5 000 USD. Stříbro mírně posiluje o 0,45 % na 63,74–63,83 USD.
- Společnosti: Berkshire Hathaway uvolňuje hotovost, Meta čelí tlaku v Indii. Nový generální ředitel Berkshire Hathaway Greg Abel zvýšil ve 2. čtvrtletí zpětné odkupy akcií na 4,5 miliardy USD z 235 milionů USD v 1. čtvrtletí. Po 14 čtvrtletích v pozici čistého prodejce akcií se společnost stala čistým kupcem s nákupy za téměř 20 miliard USD, včetně 10 miliard USD v Alphabetu. Provozní zisk vzrostl o 16 % na 12,98 miliardy USD, zatímco hotovost klesla z rekordních 397,4 miliardy USD na 365,5 miliardy USD. Parlamentní výbor v Indii požaduje, aby se Mark Zuckerberg do tří dnů omluvil za dočasné omezení příspěvku premiéra Modiho na Facebooku. V opačném případě hrozí odebrání ochrany „safe harbour“ společnosti Meta, což by podle právních expertů fakticky znemožnilo platformě v zemi fungovat. Velké ropné společnosti Exxon, Chevron, BP, Shell a TotalEnergies vytvořily ve 2. čtvrtletí rekordní zisk 48 miliard USD a téměř 90 miliard USD v hotovosti díky cenám ropy zvýšeným válkou. To vyvolalo kritiku Trumpa a nové výzvy k zavedení daně z mimořádných zisků, kterou již zavedlo Portugalsko.
- Kryptoměny a shrnutí obchodní seance. Bitcoin mírně klesá o 0,22 % na 64 905–65 095 USD a zaostává za růstem akciových i komoditních trhů. To naznačuje, že kapitál v posledních hodinách směřoval spíše do ropy, plynu a asijských technologických indexů než do digitálních aktiv. Dnešní evropské seanci bude pravděpodobně dominovat další vývoj kolem Hormuzského průlivu a Gazy spolu s očekáváním středečních amerických dat CPI. Vzhledem k tomu, že na pondělí nejsou naplánována žádná významná makroekonomická data, se pozornost investorů zaměří také na výsledky společností On Holding, Cava, Super Micro a CoreWeave.
Hliník vystoupal na sedmitýdenní maximum. Zásoby na LME jsou nejnižší od roku 1990 📈
Shrnutí trhů: Energetický sektor vede růst v Evropě, ASML se zotavuje 🔼 Alcon po výsledcích roste o 4 %
Nabere růst na Wall Street na síle? 🗽 Shrnutí americké výsledkové sezóny
🚨Trump tvrdí, že Hormuz je otevřený. Ropa za týden zdražila o 14 %🛢️📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.