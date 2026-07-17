📊 Ekonomický kalendář: Inflace v Evropě a americký realitní trh v centru pozornosti

Pátek přináší relativní uklidnění na finančních trzích po intenzivním obchodním týdnu. Hlavní pozornost investorů se soustředí na data z amerického realitního trhu a na finální čtení červnové spotřebitelské inflace (HICP) v eurozóně. Indexy na Wall Street zaznamenaly v poslední době poklesy způsobené především slabostí technologického sektoru a sníženými výhledy investičních výdajů u klíčových výrobců polovodičů. Náladu na trzích dále ovlivňují vyjádření členů centrálních bank — dnes má naplánované vystoupení člen rady ECB Piero Cipollone. Na devizovém trhu zůstává klíčová míra volatility u párů s eurem a americkým dolarem, na něž budou mít přímý vliv dnešní odpolední makroekonomické publikace ze zámoří.
Nejdůležitější publikace z asijské seance
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Během asijské seance chyběla klíčová makroekonomická data se zvýšenou volatilitou a obchodování se opíralo především o diskontování globálních nálad ze základních trhů.
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V 01:00 středoevropského času vystoupil veřejně člen představenstva Fedu Philip Jefferson, avšak jeho projev nepřinesl žádná zásadní prohlášení ohledně nejbližších kroků americké centrální banky.
Makroekonomický kalendář
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08:00 Rumunsko – Průmyslová výroba s.a. (m/m) (květen). Konsensus: bez dat. Předchozí hodnota: 1,5 %
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09:00 Česká republika – Inflace PPI (m/m) (červen). Konsensus: -0,4 %. Předchozí hodnota: -0,1 %
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09:00 Česká republika – Inflace PPI (r/r) (červen). Konsensus: 1,5 %. Předchozí hodnota: 1,5 %
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09:00 Slovensko – Inflace HICP (r/r) (červen). Konsensus: 3,5 %. Předchozí hodnota: 4 %
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10:00 Eurozóna – Saldo běžného účtu s.a. (EUR) (květen). Konsensus: 17,5 mld. Předchozí hodnota: 15,7 mld.
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11:00 Eurozóna – Inflace HICP fin. (m/m) (červen). Konsensus: -0,1 %. Předchozí hodnota: 0,1 %
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11:00 Eurozóna – Inflace HICP fin. (r/r) (červen). Konsensus: 2,8 %. Předchozí hodnota: 3,2 %
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11:00 Eurozóna – Jádrová inflace HICP fin. (m/m) (červen). Konsensus: 0,2 %. Předchozí hodnota: 0,3 %
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11:00 Eurozóna – Jádrová inflace HICP fin. (r/r) (červen). Konsensus: 2,4 %. Předchozí hodnota: 2,6 %
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13:00 Eurozóna – Veřejné vystoupení člena rady ECB (Piero Cipollone)
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14:30 USA – Exportní ceny (m/m) (červen). Konsensus: -0,4 %. Předchozí hodnota: 1,3 %
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14:30 USA – Importní ceny (m/m) (červen). Konsensus: -0,7 %. Předchozí hodnota: 1,9 %
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14:30 USA – Zahájené stavby domů (červen). Konsensus: 1 310 tis. Předchozí hodnota: 1 177 tis.
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14:30 USA – Stavební povolení (červen). Konsensus: 1 400 tis. Předchozí hodnota: 1 410 tis.
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15:15 USA – Průmyslová výroba (m/m) (červen). Konsensus: 0,2 %. Předchozí hodnota: 0,1 %
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15:15 USA – Využití výrobních kapacit (červen). Konsensus: 76,2 %. Předchozí hodnota: 76,2 %
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16:00 USA – Index University of Michigan předb. (červenec). Konsensus: 51. Předchozí hodnota: 49,5
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19:00 USA – Počet vrtných souprav pro trh s ropou (týden). Konsensus: 446. Předchozí hodnota: 445
Trhy hodné pozornosti
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EUR/USD – finální data o inflaci HICP z eurozóny (11:00) v kombinaci s klíčovým balíkem dat z amerického realitního trhu (14:30) mohou vyvolat zvýšenou volatilitu u hlavního měnového páru.
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Stavební sektor a indexy v USA (např. S&P 500) – data o zahájených stavbách domů a stavebních povoleních v USA poskytnou klíčové informace o kondici americké ekonomiky a spotřebitele citlivého na vysoké úrokové sazby.
Trump obvinil Čínu ze zásahu do voleb ⚠️ Křehké obchodní příměří je v ohrožení 🚨
📉 Ranní shrnutí: Pokračující výprodej technologií a eskalace konfliktu USA–Írán
Denní shrnutí: 📉 Červený den napříč trhy. Sektor AI stahuje Wall Street dolů, drahé kovy pod tlakem
US Open: Krev na Wall Street, polovodičový sektor prodlužuje korekci
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