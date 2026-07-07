Ekonomický kalendář: Oživuje německý průmysl? (07.07.2026)

Klíčová makroekonomická data
Německo
- Včerejší data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v Německu pozitivně překvapila růstem o 6,2 %. Dnešní údaj o průmyslové výrobě za květen byl také lepší, než se čekalo, když meziměsíčně vzrostl o působivých 0,9 %.
- Země stále čeká na dopady masivního fiskálního stimulu, který loni v březnu oznámil kancléř Friedrich Merz. Na investice do infrastruktury, zdravotnictví, energetiky a digitální modernizace bylo tehdy vyčleněno 500 miliard eur.
Eurozóna
- Květnová inflace PPI v eurozóně také vzrostla, a to na 5,9 %. Údaj je však z velké části v souladu s očekáváním.
- Data o maloobchodních tržbách rovněž nepřinesla žádné překvapení (1,6 % r/r).
Spojené státy
- Ve Spojených státech došlo k mírné revizi indexů PMI za červen směrem dolů. Kompozitní index nakonec dosáhl 51,9, což naznačuje zpomalení ekonomického růstu oproti velmi silným 2,7 % v Q1.
Maďarsko
- Obě inflační měření byla v červnu na nízkých úrovních. Celková inflace klesla pod spodní hranici tolerančního pásma cíle (1,7 %). Zdá se pravděpodobné, že MNB bude pokračovat v uvolňování měnové politiky. Poslední zasedání přineslo snížení základní úrokové sazby na 6 %.
Makroekonomický kalendář
Úterý
- Velká Británie: Projev guvernéra BoE Andrewa Baileyho
- Čas: 12:30
- USA: Projev členky FOMC Michelle Bowmanové
- Čas: 13:00
- USA: Obchodní bilance za květen
- Čas: 14:30
- Konsenzus: -78,3 miliardy USD
- Předchozí údaj: -55,9 miliardy USD
Zveřejnění firemních tržeb
- Penguin Solutions (PENG.US) – AMC po uzavření trhu
- Kura Sushi (KRUS.US) – AMC po uzavření trhu
3 trhy ke sledování
- US100: Futures na Nasdaq 100 klesají o více než 1 %. Sentiment kolem lídrů AI revoluce, tedy společností, které dosud zaznamenaly největší zisky, se znovu zhoršuje. Katalyzátorem výprodeje byly předběžné výsledky Samsungu za Q2.
- Káva a kakao: Za poslední měsíc ceny kávy a kakaa vzrostly o více než 40 % kvůli rostoucím obavám z prudkého zvýšení teplot v Ghaně a Pobřeží slonoviny a z náhlých lijáků v Brazílii, které by měl letos přinést jev El Niño.
- EURUSD: Pár vzrostl z lokálních minim z posledních dnů června, stále se však drží mírně nad úrovní 1,14. Ve středu očekáváme zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC.
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (6.7.2026)
Ranní shrnutí: Výprodej akcií z oblasti AI (07.07.2026)
🎥 Ranní komentář: Volatilní AI infra akcie, výsledky Samsungu, listing SK Hynix v USA
Denní shrnutí: Donald Trump udává tempo trhu
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