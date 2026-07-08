Ekonomický kalendář: Protokol FOMC a jestřábí RBNZ v centru pozornosti

Hlavním faktorem formujícím náladu na globálních finančních trzích je prudký nárůst geopolitického napětí na Blízkém východě. Po vzájemných vojenských útocích za účasti sil USA a Íránu došlo na komoditních trzích ke skokovému zdražení ropy. Investoři s obavami sledují riziko eskalace konfliktu a jeho dopad na zásobovací trasy energetických surovin. Tato situace se časově shoduje s očekáváním klíčové makroekonomické události týdne – večerního zveřejnění protokolu z posledního zasedání Federálního rezervního systému (FOMC Minutes). Trh v něm bude hledat jestřábí signály a vodítka ohledně dalšího postupu v oblasti úrokových sazeb, zejména v kontextu vysoké inflace CPI (4,2 % meziročně) a slabších dat z trhu práce za červen. Zvýšenou volatilitu lze očekávat především u párů navázaných na USD, burzovních indexů na Wall Street a futures kontraktů na ropu.
Nejdůležitější publikace z asijské seance
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Reserve Bank of New Zealand zvýšila hlavní úrokovou sazbu (OCR) o 25 bazických bodů na úroveň 2,50 %, čímž se vrátila k cyklu zpřísňování měnové politiky kvůli přetrvávající inflaci.
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Kurz páru NZD/USD zaznamenal skokový nárůst o téměř 2 % v přímé reakci na jestřábí komuniké novozélandské centrální banky.
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Na trhu energetických komodit došlo k prudkému rallye cen ropy Brent a WTI po zprávách o přímé přestřelce mezi silami USA a Íránu.
Makroekonomický kalendář
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13:00 USA – Index hypotečního trhu MBA. Konsenzus: bez dat. Předchozí hodnota: 272,2
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16:00 USA – Zásoby velkoobchodníků m/m. Konsenzus: 0,3 %. Předchozí hodnota: 0,3 %
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16:00 USA – Tržby velkoobchodníků m/m. Konsenzus: bez dat. Předchozí hodnota: 2,0 %
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16:30 USA – Zpráva GDPNow Atlantské Fedu. Konsenzus: 1,2 %. Předchozí hodnota: 1,2 %
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16:30 USA – Změna zásob ropy dle EIA. Konsenzus: bez dat. Předchozí hodnota: -3,775M
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16:30 USA – Změna zásob benzínu dle EIA. Konsenzus: bez dat. Předchozí hodnota: -2,333M
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19:00 USA – Aukce 10letých státních dluhopisů. Konsenzus: bez dat. Předchozí hodnota: 4,538 %
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20:00 USA – Protokol ze zasedání FOMC. Konsenzus: bez dat. Předchozí hodnota: bez dat
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20:00 USA – Objem spotřebitelských úvěrů. Konsenzus: 16,90B. Předchozí hodnota: 20,73B
V kalendáři pro Polsko nejsou naplánovány žádné publikace aktuálních makroekonomických ukazatelů ze strany GUS, klíčovým bodem dne pro domácí trh však zůstává červencové rozhodnutí Rady měnové politiky (RPP) o úrokových sazbách. Tržní konsenzus předpokládá zachování parametrů měnové politiky na stávající úrovni:
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Polsko – Referenční sazba. Konsenzus: 3,75 %. Předchozí hodnota: 3,75 %
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Polsko – Lombardní sazba. Konsenzus: 4,25 %. Předchozí hodnota: 4,25 %
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Polsko – Depozitní sazba. Konsenzus: 3,25 %. Předchozí hodnota: 3,25 %
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Polsko – Rediskontní sazba. Konsenzus: 3,80 %. Předchozí hodnota: 3,80 %
Výsledky společností
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AZZ Inc. (před otevřením trhu)
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Helen of Troy Ltd. (před otevřením trhu)
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Levi Strauss & Co. (po zavření trhu)
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PriceSmart Inc. (po zavření trhu)
Trhy hodné pozornosti
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Ropa (WTI / Brent) – přímý zápalný bod na komoditních trzích v důsledku vojenské eskalace a přestřelky mezi USA a Íránem na Blízkém východě, což generuje vysokou geopolitickou rizikovou prémii.
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Index dolaru (DXY) / EUR/USD – hlavní měnový pár a index americké měny se večer ocitnou pod silným tlakem volatility v reakci na obsah zápisků FOMC, které definují tržní pravděpodobnost dalších pohybů úrokových sazeb v USA.
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Wall Street (hlavní indexy) – americký akciový trh zůstává citlivý na jestřábí či holubičí akcenty v protokolu Fedu, zejména tváří v tvář probíhající rotaci a tlaku v technologickém sektoru.
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