Zlato posiluje a vrací se k 4 400 USD 🗽 Sázejí drahé kovy na holubičí Fed?

Ceny zlata zahájily týden na globálních trzích růstem. Zlato posiluje o 0,5 % přibližně k 4 400 USD a navazuje na páteční zisky, zatímco stříbro roste téměř o 1,5 %. Drahé kovy zřejmě pozitivně reagují na nejnovější sérii amerických makroekonomických dat.
- Páteční data ukázala nečekaný pokles maloobchodních tržeb v USA a slabší spotřebitelský sentiment v průzkumu University of Michigan.
- Tato čísla navázala na relativně „uklidňující“ červencové reporty inflace CPI a PPI.
- Zklamal také nejnovější report NFP, zatímco zlato zřejmě reaguje na oslabování jestřábích očekávání před podzimními rozhodnutími Fedu.
Graf ceny zlata (H4, D1)
Na 4hodinovém grafu se zlato drží nad 4 300 USD za unci a nedávno zastavilo pokles kolem této důležité úrovně 23,6% Fibonacciho retracementu. RSI a MACD stále naznačují určitý prostor pro další růst, zatímco důležitá Fibonacciho rezistence se nachází poblíž 4 600 USD, kde je zároveň patrná výraznější cenová reakce, včetně květnové konsolidace, která předcházela následnému poklesu.
Zdroj: xStation5
Na denním grafu vypadá oblast 4 300 USD ještě důležitěji, protože se zde nachází 200denní exponenciální klouzavý průměr EMA200 (červená linie). Po krátkém poklesu pod tento klouzavý průměr se zlato rychle vrátilo k růstu.
Samotná blízkost EMA200 naznačuje, že v případě obnovení uptrendu by zlato mohlo mít stále značný prostor k růstu — zejména pokud se očekávání ohledně politiky Fedu a ECB stanou holubičtějšími a ceny ropy budou postupně klesat směrem k 70–80 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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