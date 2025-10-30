Ekonomický kalendář – rozhodnutí ECB a další vlna výsledků technologických gigantů

- Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách
- Výsledky společností Apple a Amazon
Většina nejdůležitějších událostí na trzích v tomto týdnu je již za námi. Fed snížil úrokové sazby, ale vyslal jestřábí signál. Technologičtí giganti z Wall Street zveřejnili své výsledky a setkání Trumpa s Si Ťin-pchingem skončilo pozitivně, i když se v zásadě jedná o návrat k předchozímu status quo. Ještě nás čeká několik zveřejnění evropských dat, rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) o úrokových sazbách a po zavření Wall Street výsledky dalších amerických gigantů: Apple a Amazon.
Klíčový ekonomický kalendář
- 08:00 Španělsko – inflace CPI (prognóza: 2,9 % meziročně; předchozí: 3,0 % meziročně)
- 09:00 Německo – HDP za 3. čtvrtletí (prognóza: 0,0 % meziročně; předchozí: -0,3 % meziročně)
- 10:00 Eurozóna – HDP za 3. čtvrtletí (prognóza: 0,1 % meziročně; předchozí: 0,1 % meziročně)
- 13:00 Německo – inflace CPI za říjen (prognóza: 2,2 % meziročně; předchozí: 2,4 % meziročně)
- 13:15 Eurozóna – rozhodnutí o úrokových sazbách (prognóza: 2,0 %; předchozí: 2,0 % meziročně)
- 13:45 Eurozóna – tisková konference po rozhodnutí ECB
- 14:30 USA – zásoby zemního plynu (prognóza: 71 mld. kubických stop; předchozí: 87 mld. kubických stop)
