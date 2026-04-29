Ekonomický kalendář: Rozhodnutí Fedu, výsledkové zprávy Microsoftu, Amazonu, Mety a Alphabetu

Co bychom měli během dnešní seance sledovat?
• Klíčovými událostmi dne jsou rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách (20:00) a Bank of Canada (15:45) – v obou případech se očekává ponechání sazeb beze změny, ale tiskové konference (Powell ve 20:30, BoC v 16:30) mohou nabídnout vodítka ohledně budoucího směřování měnové politiky v prostředí zvýšené inflace tažené energiemi.
• Data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, stavebních povoleních a zahájené bytové výstavbě v USA (14:30) poskytnou vhled do stavu reálné americké ekonomiky. Oficiální data EIA o zásobách ropy buď potvrdí, nebo vyvrátí včerejší zprávu API.
• V Evropě se pozornost zaměří na inflační data – německé CPI a HICP, která ukážou, do jaké míry energetická krize dopadá na spotřebitelské ceny v eurozóně. Tato data mohou omezit prostor ECB pro jakékoli holubičí signály.
• Dnešní večer představuje absolutní vrchol výsledkové sezóny – po uzavření trhu mají zveřejnit výsledky hned čtyři megacap společnosti: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet a Amazon. Jde o firmy s obrovskou váhou v indexech S&P 500 a Nasdaq, jejichž výsledky mohou určit směr trhu na nadcházející týdny. Investoři neočekávají jen překonání odhadů zisků, ale také konkrétní důkazy monetizace AI, růstu cloudu a udržitelné ziskovosti navzdory rostoucím nákladům. Trhy nakupují každý pokles v naději na další geopolitické ústupky, ale materiálně se nic nezměnilo – nedostatek nových katalyzátorů při ropě nad 100 USD a uzavřeném Hormuzském průlivu představuje reálnou hrozbu pro pokračování rally.
Dnešní harmonogram je uveden výše. Zdroj: xStation
Ranní shrnutí: Smršť rozhodnutí Fedu a BoC plus tržby Mag7 za 1. čtvrtletí ⚡ (29.04.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.