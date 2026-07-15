Ekonomický kalendář: Středa přinese významné tržby za 2. čtvrtletí a inflaci PPI (15. 7. 2026)

Výsledková sezóna ve Spojených státech nabírá na tempu. Včerejší údaje zveřejněné společností IBM vedly k největšímu propadu jejích akcií od roku 1986. Tak prudký pokles jsme nezaznamenali ani během splasknutí dot-com bubliny.
Dočkali jsme se také patrně nejdůležitějšího makroekonomického údaje měsíce – červnové inflace CPI v USA. Tím však zveřejňování údajů důležitých pro trhy nekončí. Dnes nás čeká inflace výrobců PPI ve 14:30, která doplní obraz nastíněný včerejšími údaji.
Klíčové makroekonomické údaje
Úterý
Spojené státy
- Kvůli nižším cenám energií mnozí očekávali červnový pokles inflace v USA. Jeho rozsah však trhy výrazně překvapil. V meziměsíčním srovnání ceny klesly poprvé od pandemického roku 2020, a to o 0,4 %. Ještě důležitější bylo, že jádrová inflace dosáhla 2,6 % a byla výrazně nižší, než se očekávalo. Tento ukazatel nezahrnuje nejvolatilnější ceny energií a potravin.
- Předseda Fedu vystoupil před Kongresem v rámci pravidelného pololetního slyšení. Uvedl, že „inflace je určitým způsobem otázkou volby“, a jménem Fedu převzal plnou odpovědnost za cenovou stabilitu. Na otázku ohledně případného tlaku ze strany prezidenta Donalda Trumpa, například na snižování úrokových sazeb, důrazně odpověděl, že hodlá „jednoduše dělat svou práci“ a že v centrální bance „není místo pro politiku“.
Středa
Čína
- Růst HDP zpomalil na nejnižší úroveň od roku 2022. Čínská ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,3 %. Vývoj zatěžuje krize na trhu s nemovitostmi, slabá domácí poptávka a pokles investic, které se v první polovině roku meziročně snížily o 5,7 %. Vývoz však zůstává silný, zejména v technologickém sektoru.
- Údaje o maloobchodních tržbách (+1 % meziročně) a maloobchodních tržbách (+5,3 %) dopadly o něco lépe.
Makroekonomický kalendář
Středa
Eurozóna: Průmyslová výroba za květen
- Čas: 11:00
- Předchozí hodnota: 0,3 %
- Konsenzus: -0,4 %
Spojené státy: Inflace PPI za červen
- Čas: 14:30
- Předchozí hodnota: 6,5 %
- Konsenzus: 6,2 %
Kanada: Rozhodnutí o úrokových sazbách
- Čas: 15:45
- Předchozí hodnota: 2,25 %
- Konsenzus: 2,25 %
Čtvrtek
Jižní Korea: Rozhodnutí o úrokových sazbách
- Čas: 00:30
- Předchozí hodnota: 2,5 %
- Konsenzus: 2,75 %
Spojené království: Průmyslová výroba za květen
- Čas: 8:00
- Předchozí hodnota: -0,2 %
- Konsenzus: 1,3 %
Zveřejnění firemních výsledků
- Johnson & Johnson (JNJ.US) – před otevřením trhu
- Morgan Stanley (MS.US) – před otevřením trhu
- BlackRock (BLK.US) – před otevřením trhu
- United Airlines (UAL.US) – po uzavření trhu
- BitMine Immersion (BTCM.US) – po uzavření trhu
- Kinder Morgan (KMI.US) – po uzavření trhu
3 trhy, které stojí za pozornost
- Ropa: Zdá se, že investoři nevěnují příliš velkou pozornost vyjádřením amerického prezidenta, který ustoupil od návrhu zavést 20% poplatek na náklad proplouvající Hormuzským průlivem. Ceny ropy však zůstávají zvýšené, protože provoz v průlivu je ve srovnání s prvními červencovými dny stále výrazně omezený.
- US500: Začátek výsledkové sezóny přinesl několik velmi výrazných překvapení v čele s IBM. Dnes budou zveřejněny další důležité výsledky. Trh zároveň bude vyhodnocovat včerejší údaje o inflaci a vyjádření předsedy Fedu Kevina Warshe.
- EURNOK: Od začátku měsíce norská koruna vůči dolaru posílila již o více než 1,5 %. Hlavním důvodem je růst cen energetických komodit. V pozadí zůstává srpnové zasedání Norges Bank, které by mohlo přinést zvýšení úrokových sazeb.
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