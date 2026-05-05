Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
8:21 · 5. května 2026

Ekonomický kalendář: V centru pozornosti ISM služeb a report JOLTS z USA

Dnešní ekonomický kalendář se zaměří na data z USA. Půjde o počet volných pracovních míst (JOLTS), který nabídne přesnější pohled na dynamiku trhu práce v březnu. Nejdůležitější bude report ISM služeb, kde trh očekává mírný meziměsíční pokles. Složka cen by však měla zůstat stále velmi zvýšená.

Ekonomický kalendář

06:30RBA Cash Rate & Statement – úroková sazba: 4,35 % (odhad: 4,35 %, předchozí: 4,10 %). Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním. Trhy nyní analyzují prohlášení kvůli signálům ohledně dalšího zpřísňování a inflačního výhledu.

08:30Švýcarsko CPI meziročně – odhad: 0,6 % y/y, předchozí: 0,3 %. Očekává se zrychlení inflace, i když ve srovnání s globálními protějšky zůstává nízká.

08:30Švýcarsko CPI meziměsíčně – odhad: 0,3 % m/m, předchozí: 0,2 %. Ukazuje na mírné oživení krátkodobých cenových tlaků.

08:30Švýcarsko jádrový CPI meziročně – odhad: 0,5 % y/y, předchozí: 0,4 %. Jádrová inflace zůstává mírná, což omezuje tlak na SNB.

08:45Francie bilance rozpočtu – předchozí: -32,12 mld. EUR. Odhad není k dispozici. Údaj je důležitý pro hodnocení fiskální stability v eurozóně.

14:30Obchodní bilance USA – odhad: -69,5 mld. USD, předchozí: -57,3 mld. USD. Širší deficit by mohl zatížit USD.

14:30Obchodní bilance Kanady – odhad: -2,5 mld. CAD, předchozí: -5,74 mld. CAD. Očekávané zlepšení může podpořit kanadský dolar.

14:55US Redbook meziročně – předchozí: 7,7 %. Ukazatel spotřebitelské aktivity v USA v reálném čase.

14:45Finální S&P PMI služeb v USA – odhad: 51,3, předchozí: 51,3. Ukazuje na stabilizaci sektoru služeb.

14:45Finální S&P kompozitní PMI v USA – odhad: 52,1, předchozí: 52,0. Mírné zlepšení celkové ekonomické aktivity.

16:00Volná pracovní místa JOLTS v USA – odhad: 6,85 mil., předchozí: 6,882 mil. Odráží stabilní poptávku po práci. Jde o klíčový ukazatel pro Fed.

16:00ISM PMI služeb v USA – odhad: 53,7, předchozí: 54,0. Očekává se mírný pokles, ale sektor zůstává v pásmu expanze.

16:00Prodeje nových domů v USA – odhad: 0,652 mil., předchozí: 0,587 mil. Očekává se oživení poptávky na trhu bydlení.

16:00Prodeje nových domů v USA meziměsíčně – odhad: 3,0 %, předchozí: -17,6 %. Silné zotavení po předchozím prudkém poklesu.

16:00ISM služby – placené ceny v USA – předchozí: 70,7. Zvýšené hodnoty signalizují přetrvávající inflační tlak.

16:00ISM služby – zaměstnanost v USA – předchozí: 45,2. Hodnota pod 50 ukazuje na pokles zaměstnanosti ve službách.

16:00ISM služby – nové objednávky v USA – předchozí: 60,6. Silná poptávková složka podporuje sektor služeb.

Vystoupení centrálních bankéřů

07:30 – tisková konference RBA (probíhá)
10:00Panetta z ECB
16:00Bowman z Fedu
17:40Lane z ECB
18:30Barr z Fedu

Výsledková sezóna

12:45Pfizer za 1. čtvrtletí 2026
13:00PayPal za 1. čtvrtletí 2026
22:15AMD za 1. čtvrtletí 2026
22:50Super Micro za fiskální 3. čtvrtletí 2026

EURUSD graf (D1)

Zdroj: xStation5

