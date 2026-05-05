Ekonomický kalendář: V centru pozornosti ISM služeb a report JOLTS z USA

Dnešní ekonomický kalendář se zaměří na data z USA. Půjde o počet volných pracovních míst (JOLTS), který nabídne přesnější pohled na dynamiku trhu práce v březnu. Nejdůležitější bude report ISM služeb, kde trh očekává mírný meziměsíční pokles. Složka cen by však měla zůstat stále velmi zvýšená.
Ekonomický kalendář
06:30 – RBA Cash Rate & Statement – úroková sazba: 4,35 % (odhad: 4,35 %, předchozí: 4,10 %). Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním. Trhy nyní analyzují prohlášení kvůli signálům ohledně dalšího zpřísňování a inflačního výhledu.
08:30 – Švýcarsko CPI meziročně – odhad: 0,6 % y/y, předchozí: 0,3 %. Očekává se zrychlení inflace, i když ve srovnání s globálními protějšky zůstává nízká.
08:30 – Švýcarsko CPI meziměsíčně – odhad: 0,3 % m/m, předchozí: 0,2 %. Ukazuje na mírné oživení krátkodobých cenových tlaků.
08:30 – Švýcarsko jádrový CPI meziročně – odhad: 0,5 % y/y, předchozí: 0,4 %. Jádrová inflace zůstává mírná, což omezuje tlak na SNB.
08:45 – Francie bilance rozpočtu – předchozí: -32,12 mld. EUR. Odhad není k dispozici. Údaj je důležitý pro hodnocení fiskální stability v eurozóně.
14:30 – Obchodní bilance USA – odhad: -69,5 mld. USD, předchozí: -57,3 mld. USD. Širší deficit by mohl zatížit USD.
14:30 – Obchodní bilance Kanady – odhad: -2,5 mld. CAD, předchozí: -5,74 mld. CAD. Očekávané zlepšení může podpořit kanadský dolar.
14:55 – US Redbook meziročně – předchozí: 7,7 %. Ukazatel spotřebitelské aktivity v USA v reálném čase.
14:45 – Finální S&P PMI služeb v USA – odhad: 51,3, předchozí: 51,3. Ukazuje na stabilizaci sektoru služeb.
14:45 – Finální S&P kompozitní PMI v USA – odhad: 52,1, předchozí: 52,0. Mírné zlepšení celkové ekonomické aktivity.
16:00 – Volná pracovní místa JOLTS v USA – odhad: 6,85 mil., předchozí: 6,882 mil. Odráží stabilní poptávku po práci. Jde o klíčový ukazatel pro Fed.
16:00 – ISM PMI služeb v USA – odhad: 53,7, předchozí: 54,0. Očekává se mírný pokles, ale sektor zůstává v pásmu expanze.
16:00 – Prodeje nových domů v USA – odhad: 0,652 mil., předchozí: 0,587 mil. Očekává se oživení poptávky na trhu bydlení.
16:00 – Prodeje nových domů v USA meziměsíčně – odhad: 3,0 %, předchozí: -17,6 %. Silné zotavení po předchozím prudkém poklesu.
16:00 – ISM služby – placené ceny v USA – předchozí: 70,7. Zvýšené hodnoty signalizují přetrvávající inflační tlak.
16:00 – ISM služby – zaměstnanost v USA – předchozí: 45,2. Hodnota pod 50 ukazuje na pokles zaměstnanosti ve službách.
16:00 – ISM služby – nové objednávky v USA – předchozí: 60,6. Silná poptávková složka podporuje sektor služeb.
Vystoupení centrálních bankéřů
07:30 – tisková konference RBA (probíhá)
10:00 – Panetta z ECB
16:00 – Bowman z Fedu
17:40 – Lane z ECB
18:30 – Barr z Fedu
Výsledková sezóna
12:45 – Pfizer za 1. čtvrtletí 2026
13:00 – PayPal za 1. čtvrtletí 2026
22:15 – AMD za 1. čtvrtletí 2026
22:50 – Super Micro za fiskální 3. čtvrtletí 2026
