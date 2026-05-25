US100 roste o 1,5 % 📈

Vyhlídky na pokrok v jednáních mezi USA a Íránem, které o víkendu signalizoval prezident Trump, podporují růst na globálních akciových trzích. Nejvýrazněji je to vidět u futures na americký Nasdaq 100 (US100), které rostou o více než 1,5 %, přestože americké trhy dnes zůstanou kvůli státnímu svátku zavřené.
- Futures na ropu Brent (OIL) dnes klesají přibližně o 4 %, což snižuje výnosy dluhopisů a podporuje příliv kapitálu do rizikových aktiv. Americký dolar zároveň oslabuje. Index MSCI All Country World se přiblížil historickým maximům, zatímco asijskou seanci ovládl býčí sentiment. Japonský Nikkei rostl téměř o 3 % díky silnému růstu technologických akcií.
- Poslední týdny ukázaly, že největší technologické společnosti na světě jsou nadále připraveny investovat stovky miliard dolarů do infrastruktury pro AI. To podporuje mnoho společností kotovaných na Nasdaqu. Růst tržeb společností z indexu S&P 500 za 1. čtvrtletí zároveň dosáhl přibližně 26 % meziročně. Podle Bank of America jde o nejsilnější výsledek od roku 2021. Navzdory opatrnému tónu vedení firem zůstává budoucí výhled jasně nad historickými průměry.
- Klíčové výsledky tento týden zveřejní ve středu Marvell Technology a Salesforce. Ve čtvrtek budou následovat maloobchodníci Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree a Gap. Investoři budou pozorně sledovat také nadcházející inflační report PCE, který je preferovaným inflačním ukazatelem Fedu. Trhy nadále monitorují možnou dohodu s Íránem a případné znovuotevření Hormuzského průlivu. Tyto události by mohly ovlivnit ceny ropy i budoucí rozhodování Fedu o úrokových sazbách.
US100, denní interval D1
Zdroj: xStation5
