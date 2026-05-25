Shrnutí trhů: Euforie na trzích 💥 Sázejí investoři na konec konfliktu na Blízkém východě❓

Evropské akciové indexy v pondělí rostou a šplhají na nejvyšší úrovně za více než dva měsíce. DAX (DE40) přidává přibližně +1,82 %, zatímco široký index EURO STOXX 50 roste o +1,85 %. Hlavním motorem je optimismus kolem mírových jednání mezi USA a Íránem.
Prezident Trump v sobotu uvedl, že rámec dohody o otevření Hormuzského průlivu byl „z velké části vyjednán“. To elektrizovalo investory a zmírnilo obavy z inflace i globálního ekonomického zpomalení. Analytici však varují, že klíčové otázky, tedy íránský jaderný program a kontrola průlivu, zůstávají nevyřešené. Potenciální dohoda se tak může ukázat jen jako prodloužené příměří.
Ceny ropy prudce klesají. Brent ztrácí přibližně 4,7 % na zhruba 98 USD za barel, zatímco kontrakty WTI klesají o více než 5 %. Americký dolar oslabuje, index USDIDX klesá o 0,30 %, zatímco měnový pár EUR/USD se drží kolem 1,1642.
Z pohledu sektorů vedou průmysl (+2,20 %), finanční/bankovní sektor (+1,75 až +2,2 %) a zboží dlouhodobé spotřeby (+1,61 %). To odráží lepší sentiment a úlevu, kterou přinesly nižší ceny energií. Jediným sektorem v červených číslech zůstává energetika (-1,40 %), na kterou přímo dopadá pokles cen ropy. Relativně slabší je také zdravotnický sektor (+0,46 %). Objemy obchodování jsou nižší kvůli státním svátkům v USA a Velké Británii. Zdroj: XTB
Informace o společnostech
- Delivery Hero je největším individuálním tahounem evropských trhů. Akcie rostou o více než 12 % a dosahují 18měsíčních maxim po zprávách FT, že Uber zvažuje zvýšení nabídky na převzetí poté, co jeden z hlavních akcionářů odmítl nabídku 38 EUR za akcii. Uber je už nyní největším akcionářem Delivery Hero s podílem kolem 19,5 % a několik investorů požaduje cenu nad 40 EUR za akcii. Jefferies zároveň zvýšila cílovou cenu z 29 EUR na 42,5 EUR, přičemž upozornila na „řadu antimonopolních problémů“. Uber se s Delivery Hero překrývá na 22 trzích.
- Safran (+4,46 %) je nejvýkonnější akcií indexu Euro Stoxx 50. Výrobce leteckých motorů těží jak ze zvýšené aktivity v leteckém sektoru, protože levnější ropa snižuje náklady aerolinek, tak z vyšších výdajů na obranu v Evropě. Airbus (+2,79 %) a Air France-KLM (+2,79 % / +7,5 %) výrazně rostou díky poklesu cen ropy. Deutsche Bank (+2,88 %) a BNP Paribas (+2,64 %) patří mezi největší růsty v bankovním sektoru, který má dnes jeden z největších pozitivních příspěvků k pohybu indexu. Na opačném konci stojí energetické společnosti. Eni klesá o 1,78 % a TotalEnergies ztrácí 1,24 % po poklesu cen ropy.
