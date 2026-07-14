📊 Ekonomický kalendář: Zpráva CPI z USA v centru pozornosti Wall Street (14.07.2026)

Pozornost investorů se dnes soustředí na data CPI z USA, která budou zveřejněna ve 14:30. Výhled Goldman Sachs naznačuje, že zpráva CPI z USA by mohla být přijata jako mírně holubičí. Nejdůležitější složka inflace, tedy náklady na bydlení, nadále zpomaluje a automobilový sektor působil mírně dezinflačně. Ceny ropy výrazně poklesly oproti posledním maximům. Pouze některé služby, jako letecká doprava a hotely, stále vykazují cenové tlaky, avšak nikoli natolik silné, aby změnily celkový obraz. Goldman Sachs se domnívá, že část nedávných pozitivních dat mohla pramenit ze sezónních efektů, a proto jediná zpráva ještě nerozhoduje o trvalém návratu inflace k cíli Fedu. GS očekává, že CPI vzroste o 3,8 % meziročně a jádrový CPI o 2,8 %. Na druhou stranu, vzhledem k silnému odrazu cen ropy, které od dna vzrostly již o více než 20 %, mohou investoři považovat i příznivou zprávu za „zastaralou".
Makroekonomická data
- 12:00 – USA: index optimismu malých podniků NFIB, výhled: 95,7, předchozí hodnota: 95,3.
- 14:15 – USA: změna zaměstnanosti dle ADP, výhled: není k dispozici, předchozí hodnota: 21 tis.
- 14:30 – USA: inflace CPI meziročně, výhled: 3,8 %, předchozí hodnota: 4,2 %.
- 14:30 – USA: inflace CPI měsíčně, výhled: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %.
- 14:30 – USA: jádrová inflace CPI meziročně, výhled: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,9 %.
- 14:30 – USA: jádrová inflace CPI měsíčně, výhled: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %.
- 14:55 – USA: index Redbook meziročně, výhled: není k dispozici, předchozí hodnota: 11,5 %.
Výsledky společností
- 12:35 – JPMorgan Chase: výsledky za 2. čtvrtletí 2026.
- 12:40 – Wells Fargo: výsledky za 2. čtvrtletí 2026.
- 12:45 – Bank of America: výsledky za 2. čtvrtletí 2026.
- 13:25 – Goldman Sachs: výsledky za 2. čtvrtletí 2026.
- 14:00 – Citigroup: výsledky za 2. čtvrtletí 2026.
Vystoupení centrálních bankéřů
- 16:30 – Christopher Waller (Fed).
- 18:40 – Austan Goolsbee (Fed).
- 19:30 – Susan Collins (Fed).
- 20:55 – Michelle Bowman (Fed).
- 22:00 – Andrew Bailey (Bank of England).
Ostatní události
- 22:00 – Plánované zahájení americké námořní blokády Íránu.
Graf EURUSD
Rostoucí ceny ropy, které od dna u 70 USD odrazily již o více než 20 %, podporují pokles eurodolaru a posilují americkou měnu. EURUSD se obchoduje pod dvěma klíčovými průměry EMA200 (červená linie) a EMA50 (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
Kalendář výsledků společností pro celý týden (13. – 17. 7. 2026)
Zdroj: XTB Research
Zdroj: Goldman Sachs, Department of Labor
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