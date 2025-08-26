Eli Lilly Po Fázi III Studie U Orforglipronu Směřuje k Celosvětovým Žádostem o Schválení

Eli Lilly oznámila, že její perorální lék proti obezitě, orforglipron, úspěšně splnil primární i všechny klíčové sekundární cíle ve fázi III studie ATTAIN‑2, která byla vedena u dospělých s obezitou nebo nadváhou a diabetem 2. typu.
Výsledky – Hubnutí, Glykemie a Kardiometabolické Riziko
Při nejvyšším dávkování dosáhli účastníci studie v průměru poklesu tělesné hmotnosti o 10,5 % (asi 22,9 lb) během 72 týdnů, v porovnání se 2,2 % u skupiny užívající placebo. Glykovaný hemoglobin (A1C) se snížil o průměrných 1,8 %, přičemž 75 % účastníků s nejvyšší dávkou dosáhlo hodnoty A1C ≤ 6,5 %. Účinky zahrnovaly také zlepšení kardiometabolických rizikových faktorů, například cholesterolu, krevního tlaku a triglyceridů.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Úskalí a Bezpečnostní Profil
Orforglipron vykázal bezpečnostní profil srovnatelný s injekčními GLP‑1 agonisty. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky byly mírné až středně závažné gastrointestinální symptomy – nevolnost, zvracení, průjem, zácpa – s vyšší incidencí u nejvyšší dávky. Celková míra přerušení léčby byla srovnatelná se skupinou užívající placebo.
Co Následuje – Regulace a Tržní Potenciál
Eli Lilly získala kompletní údaje potřebné k zahájení globálních regulačních žádostí letos. Akcie společnosti reagovaly pozitivně – v předbourzovním obchodování rostly až o 4 %, i když doposud za letošek zůstávají pod úrovní v prosinci kolem –6 až –10 %. Analytici z Morgan Stanley odhadují, že v optimistickém scénáři by orforglipron mohl v roce 2033 generovat roční tržby až 40 miliard USD při indikacích pro obezitu i diabetes.
Kontext na Trhu GLP‑1 Léčiv
Nové výsledky z ATTAIN‑2 přicházejí po předchozí studii ATTAIN‑1 u ne‑diabetiků, kde lék sice splnil cíle, ale investory zklamal méně výrazným účinkem, což vedlo k poklesu akcií o 14 % na začátku srpna. Nynější data však změnila sentiment a posílila pozici Lilly v souboji o pozornost trhu s konkurenty, zejména Novo Nordiskem.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.