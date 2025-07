EU připravena na obchodní jednání s USA a udržuje nouzový balíček odvetných cel 📌

Německý ministr financí dnes potvrdil, že EU je „připravena k odvetě“, pokud obchodní jednání s USA selžou, a zdůraznil, že Berlín podporuje rychlá protiopatření, pokud Washington nenabídne spravedlivou dohodu. Varoval, že s blížícím se termínem musí být EU připravena zavést ochranná opatření, pokud USA nenavrhnou vyvážené podmínky – což odráží dlouhodobý postoj EU k reciprocitě v obchodních vztazích.

Aktuální stav jednání

Evropská unie a Spojené státy se snaží co nejrychleji dosáhnout dočasné dohody o clech, která by zachovala současnou 10% sazbu na vývoz z EU. Brusel usiluje o trvalé výjimky pro klíčová odvětví, jako jsou civilní letadla, letecké díly, víno a lihoviny. Washington naopak požaduje reciproční ústupky – zejména v oblasti automobilů a kovů – a navrhuje tzv. „kompenzační kvóty“, které by umožnily závodům vlastněným EU na území USA vyvážet omezený počet vozidel bez cel.

Jednání musí dospět alespoň k rámcové dohodě do 1. srpna 2025, jinak budou téměř všechny evropské výrobky dovážené do USA automaticky čelit trestním clům až 50 %, což by spustilo již připravený odvetný tarifní balíček EU. Úředníci na obou stranách Atlantiku doufají, že se jim tento týden podaří finalizovat základní dohodu, která zachová strop 10 % a vytvoří prostor pro uzavření plnohodnotné závazné smlouvy.

