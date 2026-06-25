EU schválila obchodní dohodu s USA těsně před Trumpovým ultimátem

Evropská unie dala finální souhlas obchodní dohodě se Spojenými státy, čímž otevřela cestu k jejímu vstupu v platnost. Členské státy EU dohodu schválily dnes po téměř roce komplikovaných jednání. Brusel tím zároveň reagoval na tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozil novými cly, pokud EU nepokročí do 4. července.
Podle dohody Evropská unie zruší cla na americké průmyslové zboží a některé zemědělské produkty. Spojené státy na oplátku nastaví strop pro cla na evropský export na úrovni 15 %. Pro evropské firmy by to mělo znamenat větší předvídatelnost, i když samotná dohoda neřeší všechny sporné oblasti transatlantického obchodu.
Cílem EU bylo především zabránit nové celní válce a udržet Spojené státy zapojené do širších bezpečnostních otázek, včetně podpory Ukrajiny. Dohoda však čelila složité ratifikaci. Evropský parlament proces dvakrát pozastavil, mimo jiné kvůli Trumpovým výrokům ohledně Grónska a také poté, co americký soud zpochybnil širší režim globálních cel zavedený prezidentem.
Nakonec se podařilo dohodu prosadit až po úpravách ze strany Evropského parlamentu. Součástí je nově konec platnosti na konci roku 2029 a také možnost pozastavení dohody, pokud by Washington porušil její podmínky. To má EU poskytnout určitou pojistku pro případ, že by se obchodní politika USA znovu výrazně změnila.
Navzdory schválení dohody zůstávají vztahy mezi EU a USA napjaté. Nevyřešené jsou například americké tarify na zboží využívající ocel a hliník, stejně jako spory kolem evropské technologické regulace. Trump navíc nedávno pohrozil Francii 100% clem na šampaňské a vína kvůli francouzským digitálním daním, což ukazuje, že obchodní napětí může rychle znovu eskalovat.
Dalším důležitým testem bude dohoda o subvencích v leteckém průmyslu. Současné pětileté příměří, které pozastavuje odvetná cla v objemu 11,5 miliardy USD, vyprší 11. července. Pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení, může se otevřít další citlivá obchodní fronta mezi Evropou a Spojenými státy.
Z pohledu investorů dohoda přináší krátkodobou úlevu, protože snižuje riziko okamžitého zavedení nových cel na evropský export. Zároveň ale nejde o definitivní konec obchodních sporů. Trhy budou dál sledovat zejména vývoj v oblasti průmyslových cel, digitálních daní, technologické regulace a leteckého průmyslu.
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