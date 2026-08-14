USA hrozí Íránu neomezenou námořní blokádou ⚠️

Spojené státy jsou podle ministra obrany Petea Hegsetha schopny udržovat námořní blokádu Íránu neomezeně dlouho. Washington zároveň připravuje další ekonomická opatření proti Teheránu v době, kdy jednání o příměří stagnují, průchod Hormuzským průlivem zůstává výrazně omezený a globální nabídka ropy klesá.
Hegseth uvedl, že americké námořnictvo může dlouhodobou přítomnost v oblasti zajistit pravidelným střídáním plavidel. Blokáda omezuje íránskou lodní dopravu a přístup k jednomu z hlavních zdrojů zahraničních příjmů země.
Washington chystá další ekonomický tlak
Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že v příštím týdnu mají být představena další opatření zaměřená na ekonomickou izolaci Íránu. Podle jeho slov má jít o mimořádně rozsáhlý finanční tlak.
Washington se tak zatím přiklání především k ekonomickým nástrojům. Prezident Donald Trump sice opakovaně pohrozil dalšími vojenskými údery, dosud se ale vyhnul nasazení pozemních jednotek nebo dalším krokům, které by konflikt výrazně eskalovaly.
Dosavadní sankce a blokáda však Teherán zpět k jednacímu stolu nepřivedly. Perspektiva rychlého ukončení konfliktu proto zůstává omezená.
Hormuzský průliv zůstává klíčovým rizikem
Írán se snaží na americký tlak reagovat prostřednictvím Hormuzského průlivu, který patří mezi nejdůležitější energetické tepny světa. Před vypuknutím války přes něj proudila přibližně pětina světové ropy a LNG.
Provoz se mezitím dramaticky propadl. V úterý průlivem proplulo pouze 8 lodí, zatímco před válkou se denní provoz pohyboval kolem 130 až 140 plavidel.
Napětí dále vzrostlo po útocích na dvě lodě státní společnosti Abu Dhabi National Oil Company. Spojené arabské emiráty incident označily za íránský útok. Jakékoli další narušování dopravy přes Hormuz tak může rychle zvýšit geopolitickou rizikovou prémii v cenách energií.
Globální nabídka ropy se zmenšuje
Dopady konfliktu se stále výrazněji promítají do fyzického trhu. Mezinárodní energetická agentura nyní očekává, že globální nabídka ropy letos klesne o 4,3 milionu barelů denně, tedy přibližně o 4 %. Ještě před měsícem přitom počítala s poklesem o 3,7 milionu barelů denně.
Ropa přesto ve čtvrtek oslabila o více než 2 %, protože investoři věnovali větší pozornost slabšímu výhledu světové poptávky a výraznému růstu amerických zásob. Trh se tak dostává mezi dva protichůdné faktory – omezenou nabídku na jedné straně a obavy ze zpomalování světové ekonomiky na straně druhé.
Situaci navíc komplikují zprávy o útoku jemenských Húsíů na rafinerii Saudi Aramco. Rozšíření útoků na další energetickou infrastrukturu v regionu by mohlo obavy o dostupnost ropy ještě zvýšit.
Konflikt začíná ohrožovat globální růst
Dlouhodobější blokáda Íránu a omezená doprava přes Hormuz představují riziko nejen pro ropu, ale také pro inflaci a hospodářský růst. Vyšší ceny energií zvyšují náklady podniků i domácností a zároveň komplikují měnovou politiku centrálních bank.
Situace tak vytváří pro ropný trh neobvyklou kombinaci. Na straně nabídky působí výrazně býčí faktory v podobě konfliktu, blokády a omezeného Hormuzu, zatímco na straně poptávky rostou obavy, že právě vysoké ceny energií a geopolitická nejistota mohou světovou ekonomiku výrazně zpomalit.
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