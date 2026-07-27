EU zasahuje proti e-shopům. Zákazníci nemají platit nečekané clo🛒

Evropské spotřebitelské organizace a část zákonodárců vyzývají Evropskou komisi, aby zabránila tomu, že zákazníci budou při doručení internetových objednávek čelit nečekaným poplatkům. Problém se objevil poté, co Evropská unie od 1. července zavedla nový poplatek ve výši 3 € na nízkohodnotové zásilky z internetových obchodů, které dříve vstupovaly na evropský trh bez cla.
Podle evropské spotřebitelské federace BEUC musí zákazník znát celkovou cenu objednávky včetně všech cel, poplatků a administrativních nákladů ještě před dokončením nákupu. V některých případech se však nový poplatek zobrazí až v závěrečné fázi objednávky, případně není uveden vůbec. Zákazník pak může být vyzván k jeho úhradě až před doručením balíku.
Další náklady mohou vznikat také kvůli administrativním poplatkům poštovních a logistických společností. Ty mohou být výrazně vyšší než samotné clo a konečnou cenu levné objednávky citelně navýšit. Evropské poštovní společnosti včetně PostNL a La Poste upozornily, že v některých případech může být příjemce požádán o zaplacení ještě před předáním zásilky.
Odpovědnost mají nést internetové platformy
Nizozemský europoslanec Dirk Gotink, který se podílel na přípravě celních pravidel v Evropském parlamentu, vyzval Evropskou komisi k zásahu. Podle něj by všechny povinné poplatky měly hradit a administrativně řešit samotné internetové platformy, nikoliv zákazníci při převzetí balíku.
Evropská komise uvedla, že právní odpovědnost za clo nesou obchodníci a že poplatky by neměly být dodatečně vybírány od spotřebitelů. Situaci proto nadále sleduje. BEUC zároveň plánuje mezi zákazníky provést průzkum, který má ukázat, jak často se nečekané doplatky objevují a jak vysoké administrativní poplatky přepravci účtují.
Čínské platformy Temu a AliExpress uvádějí clo již při dokončování objednávky, přičemž AliExpress jej označuje jako odhad. Shein jej samostatně nezobrazuje, tvrdí však, že všechny platné poplatky hradí a promítá je přímo do cen zboží. Část objednávek Shein je navíc expedována ze skladů uvnitř Evropské unie, takže se na ně dovozní poplatek nevztahuje.
EU chce omezit příliv levných zásilek
Nové opatření má částečně reagovat na prudký růst objemu levných zásilek a na obavy z nerovných podmínek mezi evropskými obchodníky a zahraničními platformami. Evropská unie dlouhodobě upozorňuje, že levné dovozy mohou oslabovat domácí maloobchod, snižovat výběr cla a zvyšovat riziko dovozu nebezpečných nebo nekvalitních výrobků.
V roce 2025 dorazilo do Evropské unie přibližně 5,8 miliardy nízkohodnotových e-commerce zásilek. Oproti předchozímu roku šlo o nárůst přibližně o 26 %. Rychlost růstu ukazuje, jak výrazně se evropské spotřebitelské chování přesunulo směrem k levným nákupům na globálních internetových tržištích.
Dopad nového poplatku se rychle projevil také v letecké nákladní dopravě. Kapacita přímých nákladních letů z Číny do Evropy během prvních 48 hodin po zavedení poplatku klesla o 18 %. V prvním celém týdnu byl pokles přibližně 14 %. Výraznější útlum zaznamenaly zejména Belgie a Maďarsko, které patří mezi hlavní vstupní body pro e-commerce zásilky do EU.
Část přepravy se však mohla přesunout mimo Evropskou unii. Kapacita směřující na londýnské letiště Stansted vzrostla přibližně o 25 %, což naznačuje, že logistické společnosti začaly na nová pravidla rychle reagovat změnou tras.
Graf počtu nízkohodnotových e-commerce zásilek do EU
Zdroj: Reuters
Graf ukazuje prudký růst počtu levných e-commerce zásilek vstupujících do Evropské unie. V roce 2022 jejich počet dosahoval přibližně 1,4 miliardy, o rok později už vzrostl na 2,3 miliardy. Nejvýraznější skok přišel v roce 2024, kdy počet zásilek vystoupal na 4,6 miliardy, tedy na dvojnásobek oproti předchozímu roku.
V roce 2025 růst pokračoval a objem zásilek dosáhl 5,8 miliardy, což představuje meziroční nárůst o zhruba 26 %. Za pouhé tři roky se tak počet levných balíků směřujících do EU více než zečtyřnásobil. Tento vývoj vysvětluje, proč Brusel zpřísňuje pravidla a snaží se omezit výpadky celních příjmů, tlak na evropské obchodníky i dovoz výrobků, které nemusí splňovat místní bezpečnostní standardy.
Co vývoj znamená pro firmy a spotřebitele
Pro evropské spotřebitele znamená nový poplatek riziko vyšších konečných cen, zejména u velmi levných objednávek, kde může 3 € tvořit významnou část celkové hodnoty nákupu. Pokud k tomu přepravce přidá administrativní poplatek, může se atraktivita levných zásilek výrazně snížit.
Pro platformy jako Temu, AliExpress a Shein může nový režim znamenat vyšší náklady, složitější administrativu a tlak na přesun větší části skladů přímo do Evropské unie. Z tohoto vývoje by mohli těžit evropští maloobchodníci a logistické společnosti s domácími sklady, protože rozdíl mezi cenou místního a čínského zboží se může částečně zmenšit.
Zároveň však hrozí, že část nákladů bude přenesena přímo na zákazníky. Klíčové proto bude, zda Evropská komise skutečně prosadí, aby konečná cena byla transparentně uvedena již při nákupu a aby spotřebitelé nebyli překvapeni dodatečnou platbou při doručení.
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