EU zmírňuje ESG pravidla 🚨 Chce tím ulevit firmám a posílit konkurenceschopnost

Evropská komise představila úpravu pravidel pro udržitelnostní reporting, která má snížit administrativní zátěž firem i správců aktiv. Nově by evropští money manažeři nemuseli vykazovat ESG data ke všem aktivům, která spravují pro své klienty.
Změna se týká správců aktiv, kteří jednají v rámci fiduciární povinnosti (tedy povinnosti spravovat majetek klienta odpovědně a v jeho nejlepším zájmu) vůči klientům a spravují portfolia na základě předem dohodnutého mandátu. V praxi to znamená, že pokud správce aktiv pouze spravuje majetek klienta podle jeho pokynů, nemusel by automaticky reportovat detailní ESG údaje ke všem drženým aktivům.
Úprava je součástí revize evropských standardů pro udržitelnostní reporting, známých jako ESRS. Ty určují, jak mají firmy plnit požadavky vyplývající ze směrnice CSRD, tedy Corporate Sustainability Reporting Directive. Právě tato pravidla se v posledních letech stala jedním z nejdiskutovanějších témat mezi evropskými firmami, investory i regulátory.
Evropská komise uvedla, že firmy budou muset nově vykazovat výrazně méně údajů než dosud. Počet povinně reportovaných informací má klesnout o více než 60 %. Zároveň očekává, že firmám klesnou náklady na reporting o více než 30 % na společnost. Cílem je zachovat kvalitní informace o udržitelnosti, ale současně omezit nadměrnou byrokracii, která podle kritiků snižovala konkurenceschopnost evropských podniků.
Debata kolem správců aktiv byla dlouhodobě citlivá. Investiční společnosti argumentovaly, že by neměly být nuceny reportovat ESG data za aktiva, která samy nevlastní a nad nimiž nemají přímou kontrolu. Podle nich by taková povinnost mohla vytvářet nepřiměřenou administrativní zátěž a zároveň zkreslovat odpovědnost za dané investice.
Zastánci přísnějšího přístupu naopak upozorňovali, že správci aktiv často využívají ESG argumenty při prodeji investičních produktů. Podle nich je proto důležité, aby investoři měli dostatek informací o skutečném dopadu portfolií na životní prostředí, společnost a správu firem. Otázka tak není pouze technická, ale dotýká se i důvěryhodnosti celého evropského trhu s udržitelnými investicemi.
Z investičního pohledu jde o důležitý signál. Evropská unie se snaží najít rovnováhu mezi transparentností, nižší byrokracií a podporou konkurenceschopnosti. Příliš přísný reporting může zvyšovat náklady a odrazovat firmy od působení na evropském trhu. Příliš volná pravidla by naopak mohla oslabit důvěru investorů v ESG označení a udržitelné produkty.
Nová pravidla ještě musí projít schvalovacím procesem. Členské státy EU a zákonodárci mají na reakci dva měsíce, přičemž lhůta může být prodloužena o další dva měsíce. Pokud úprava projde, bude zaváděna postupně.
Celkově jde o další krok v širší evropské snaze zjednodušit podnikové reportovací povinnosti. Pro firmy a správce aktiv to může znamenat nižší náklady a menší administrativní tlak. Pro investory ale bude důležité sledovat, zda jednodušší pravidla zároveň zachovají dostatečnou kvalitu a srovnatelnost ESG informací.
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