Euro oslabuje v důsledku propadu německého zpracovatelského průmyslu a smíšených signálů z eurozóny ohledně PMI

Euro oslabuje po zveřejnění finálních předběžných dat indexu nákupních manažerů (PMI) za prosinec, která poukázala na vážnou slabost výrobního sektoru v Německu a smíšený obraz ekonomické aktivity ve Francii.
Německo: Předběžné prosincové hodnoty PMI
PMI ve zpracovatelském průmyslu: 47,7 (Očekávání 48,5; Předchozí 48,2).
Výrazně horší než očekávání. Signalizuje další potíže průmyslového sektoru, který se po celý rok nedokázal výrazněji zotavit.
PMI ve službách: 52,6 (Očekávání 53,0; Předchozí 53,1).
Mírně pod očekáváním. Sektor zůstává v pásmu expanze, ale ztrácí dynamiku.
Kompozitní PMI: 51,5 (Očekávání 52,4; Předchozí 52,4).
Horší než očekávání. Naznačuje zpomalení celkového tempa hospodářského růstu.
Francie: Předběžné prosincové hodnoty PMI
PMI ve zpracovatelském průmyslu: 50,6 (Očekávání 48,1; Předchozí 47,8).
Výrazně lepší než očekávání. Překvapivý návrat do pásma expanze (nad 50,0).
PMI ve službách: 50,2 (Očekávání 51,1; Předchozí 51,4).
Horší než očekávání. Zpomalení tempa růstu, na hraně stagnace.
Kompozitní PMI: 50,1 (Očekávání 50,3; Předchozí 50,4).
Mírně horší než očekávání. Ekonomika na konci roku fakticky stagnuje.
Reakce trhu a dopady na ECB
Navzdory počátečnímu náznaku optimismu vyvolanému nečekaným zlepšením ve francouzském zpracovatelském průmyslu převládl na trhu převážně negativní tón německých údajů. Euro po zveřejnění těchto údajů výrazně oslabilo a podobná reakce byla zaznamenána i u výnosů německých dluhopisů.
Aktuální hodnoty naznačují, že Evropská centrální banka (ECB) pravděpodobně nemá dostatečný mandát k tomu, aby na nadcházejících zasedáních posunula svou rétoriku směrem k výrazněji jestřábímu postoji.
Klíčové závěry
Německý průmysl pod tlakem:
Hlavním zklamáním je německý PMI ve zpracovatelském průmyslu (47,7). Tento prudký pokles, který výrazně zaostal za prognózami, signalizuje prohlubující se kontrakci v klíčovém průmyslovém motoru eurozóny. Produkce klesá poprvé po 10 měsících, což potvrzuje výraznou slabost sektoru. To vyvolává otázky, zda se očekávané hospodářské oživení v roce 2026 skutečně dostaví.
Kolísající stabilita Francie:
Francie vykazuje smíšený obraz: stabilizace průmyslu je pozitivní, avšak sektor služeb rychle ztrácí dynamiku. Francouzská kompozitní aktivita (50,1) signalizuje křehkou rovnováhu mezi expanzí a stagnací. Navzdory domácím politickým překážkám je expanzní hodnota výrobního PMI vítaným vývojem.
Širší výhled eurozóny:
Výrazná slabost Německa, největší ekonomiky eurozóny, převažuje nad relativní silou pozorovanou ve francouzském zpracovatelském průmyslu. Pokles německého kompozitního PMI na 51,5 (oproti očekávaným 52,4) naznačuje další zpomalení tempa růstu v regionu.
Postoj měnové politiky ECB:
Očekává se, že ECB zachová neutrální postoj ve svém výhledu (forward guidance). Data jsou obecně v souladu s trendem pozorovaným v průběhu roku 2025. Klíčové je, že se zdá být jen malá pravděpodobnost zavedení jestřábějšího tónu pro rok 2026. Tento faktor může neutralizovat jakýkoli zbývající pozitivní dopad na euro vyplývající z nedávných jestřábích komentářů představitelů ECB, jako je Isabel Schnabel.
