📉EURUSD klesá o 0,15 % před zasedáním FOMC

🏦Trhy zadržují dech před prvním snížením sazeb v roce 2025
Ve 20:00 oznámí Federální rezervní systém své rozhodnutí o úrokových sazbách v USA. Trh je již několik týdnů nastaven na snížení o 25 bazických bodů – první od posledního poklesu z 4,75 % na 4,5 % v prosinci 2024.
Spekulace o možném „jumbo“ snížení o 50 bazických bodů rychle sílí, i když i takový krok by mohl být vnímán jako potenciálně jestřábí signál pro závěrečné měsíce působení Jeromea Powella v čele Fedu.
Výnosy amerických dluhopisů se jednoznačně posunuly do defenzivního módu, což ukazuje na velmi silná očekávání návratu ke snižování sazeb v USA. S výjimkou prudkého poklesu po Dni osvobození se výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů nacházejí na nejnižších úrovních od listopadu 2024.
Zdroj: XTB Research, údaje Bloomberg
Co očekávat od dnešního zasedání FOMC:
- Fed pravděpodobně sníží sazby o 25 bazických bodů na rozmezí 4,00–4,25 %, poprvé od prosince 2024. Tento krok přichází v reakci na sérii slabších údajů z trhu práce, které vyžadují překalibraci měnové politiky, aby se předešlo růstu nezaměstnanosti v prostředí zvýšené nejistoty v podnikatelském sektoru.
- Zářijové zasedání FOMC pravděpodobně odhalí prohlubující se rozdíly uvnitř Fedu. Nový kandidát Donalda Trumpa do Rady guvernérů, Stephen Miran, pravděpodobně podpoří „jumbo“ snížení o 50 bazických bodů, což odpovídá ekonomické agendě prezidenta. Naopak Jeffrey Schmid z Kansasu se vyslovil pro ponechání sazeb beze změny, s odkazem na vysoký růst cen potravin, který může významně ovlivnit inflační očekávání nízko- a středněpříjmových domácností. K prvnímu narušení konsenzu po letech došlo již na posledním zasedání, kdy Michelle Bowman a Christopher Waller hlasovali pro snížení sazeb.
- Oficiální prohlášení k měnové politice by mělo reflektovat rostoucí rizika spojená se zaměstnaností. Aktuální formulace „podmínky na trhu práce zůstávají solidní“ pravděpodobně ustoupí zmínce o slabším růstu zaměstnanosti. Naopak zmínky o „mírně zvýšené inflaci“ a „nízké nezaměstnanosti“ by měly zůstat nezměněny, přičemž Fed zůstane pozorný k rizikům na obou stranách svého mandátu.
- Spolu s rozhodnutím o sazbách Fed zveřejní také aktualizované prognózy klíčových makroekonomických ukazatelů. Tržní konsenzus počítá s navýšením projekce jádrové inflace PCE z 3 % na 3,1 %, zatímco odhad HDP (1,4 %) a nezaměstnanosti (4,5 %) pro rok 2025 by měly zůstat beze změny.
- Navzdory holubičím očekáváním trhu může zářijové snížení sazeb mít jestřábí tón, který zdůrazní dlouhodobý cíl cenové stability a stále historicky nízkou nezaměstnanost. Pokud Powell nezdůrazní slabost trhu práce výrazněji než na konferenci v Jackson Hole (např. riziko, že pomalejší růst zaměstnanosti se může pod vnějším šokem rychle proměnit v krizi), a pokud inflaci vykreslí spíše jako pokračující problém než přechodný jev, pak může být i snížení o 50 bazických bodů vnímáno jako preventivní pojistka pro nadcházející měsíce.
Inflace CPI v srpnu vzrostla v souladu s očekáváním, přičemž hlavním tahounem byl růst cen služeb, který nebyl spojený s cly.
Zdroj: XTB Research, údaje Macrobond
Včerejší údaje o maloobchodních tržbách výrazně překonaly očekávání (0,6 % m/m vs. odhad 0,1 %), což ukazuje na překvapivou odolnost spotřebitelů navzdory zjevnému poklesu poptávky po pracovní síle a obecnému trendu „méně náborů, více propouštění.“
Nárůst tržeb zasáhl široké spektrum sektorů i přes povýšovací cenové skoky po zavedení cel, což by mělo vzbudit opatrnost mezi jestřábími členy Fedu.
Zdroj: XTB Research, údaje Macrobond
Podle Bloomberg Economics se očekává, že zářijový „dot plot“ se posune níže, i když medián pro snížení sazeb v roce 2025 zůstane nezměněn (dalších −50 bazických bodů, sazba na úrovni 3,75 %).
Z 19 členů FOMC se očekává, že 12 bude podporovat další snížení sazeb (1 snížení: 9 hlasů, 2 snížení: 2 hlasy, 4 snížení: 1 hlas — Miran). Graf ukazuje poslední „dot plot“ FOMC ve srovnání s aktuálním oceněním futures (šedě).
Zdroj: Bloomberg
USDIDX (H1)
Dolar zůstává slabý, přičemž poklesy v posledních dnech zrychlily. Trh očekává obrat ve strategii Fedu a návrat k měnovému uvolňování, který by měl začít už dnešním zasedáním.
Aktuálně dolar koriguje o +0,16 %, ale jde pouze o reakci na včerejší pokles o 0,75 % a podporu nad úrovní 91,1000 bodu. Po dnešním rozhodnutí a během tiskové konference lze očekávat zvýšenou volatilitu, přičemž tón tiskové konference bude klíčový pro pokračování nebo obrat stávajícího trendu.
