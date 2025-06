EURUSD klesá pod 1,15 🏛️

Fed pravděpodobně ponechá sazby beze změny, ale projekce mohou být jestřábí 🦅

Dnes ve 20:00 oznámí Federální rezervní systém své rozhodnutí o úrokových sazbách, následované tiskovou konferencí předsedy Fedu Jeromea Powella ve 20:30. Hlavní pozornost se však soustředí na aktualizované makroekonomické projekce zveřejněné spolu s rozhodnutím o sazbách. Jelikož je pravděpodobnost změny sazeb minimální, trhy se zaměří na analýzu nových prognóz, které by měly naznačit významné posuny.

Co očekávat od dnešního zasedání FOMC:

Fed by měl ponechat úrokové sazby beze změny počtvrté v řadě (na úrovni 4,25–4,50 %).

Navzdory nedávným měkčím údajům o inflaci mohou „dot plot“ a makroekonomické prognózy vyslat jestřábí signál, který by odrážel nejistotu členů FOMC ohledně vývoje cen v souvislosti s tarifními politikami a politickou nejistotou.

Podle Bloomberg Economics nový „dot plot“ naznačí pouze jedno snížení sazeb o 25 bazických bodů do konce roku 2025.

Powell by měl zachovat umírněný tón a zdůraznit opatrnost vzhledem k různým rizikům a nejistotám. Klíčovým bodem bude, zda Fed cítí, že si může dovolit čekat na jasnější makrodata bez větších nákladů.

Jádrová inflace stále nad 2% cílem Fedu.

Zdroj: XTB Research

Jak vysoko Fed uvidí inflaci?

Projekce z března již poukázaly na nejistotu Fedu ohledně budoucnosti – a to ještě před rozsáhlým zvýšením cel a bezprecedentní obchodní válkou mezi USA a Čínou. Ačkoli inflace výrazně nevzrostla a ekonomická data nejsou slabá, rizika spojená s inflací se zvýšila kvůli přetrvávajícím clům (např. na automobily, ocel, hliník a mnohé čínské produkty), i když byla částečně snížena z extrémních úrovní (145 %).

Nové makroekonomické projekce by měly odrážet výraznou revizi inflačních výhledů směrem nahoru, potenciálně i do příštího roku. Klíčovou otázkou bude, zda Fed stále očekává dosažení 2% inflačního cíle do roku 2027.

Očekávané změny projekcí (podle Bloomberg Economics):

Prognóza jádrové PCE inflace pro rok 2025: může vzrůst na 3,5 % z původních 2,8 %. Aktuálně je jádrová PCE inflace na 2,5 % a poslední trendy byly slabší, než se čekalo. Existuje tedy možnost, že Fed projekci nastaví mírně níže na 3,3–3,4 %.

Prognóza inflace pro rok 2026: 2,8 % (z 2,2 %), a pro 2027: 2,6 % (z 2,0 %). To by naznačovalo, že Fed nedosáhne 2% cíle ani do roku 2027, možná až v roce 2028.

Revidované prognózy růstu HDP:

2025: pokles na 1,3 % (z 1,7 %)

2026: 1,0 % (z 1,8 %)

2027: 1,0 % (z 1,8 %)

Očekává se zvýšení projekcí nezaměstnanosti, což by mohlo zmírnit jestřábí tón vyšších inflačních očekávání.

Vzhledem k vyšší inflaci, slabšímu růstu a vyšší nezaměstnanosti by mohl Fed letos očekávat jen jedno snížení sazeb (medián by vzrostl z 3,9 % na 4,1 %). Pokud by medián zůstal na 3,9 %, trhy by to mohly vyhodnotit jako holubičí signál.

Trhy stále očekávají dvě snížení sazeb letos. Powell pravděpodobně patří mezi ty, kteří vidí prostor pro dvě snížení, která by mohla přijít v září a prosinci, pokud se tento výhled naplní.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Změkčí Powell jestřábí tón?

Na nedávných tiskových konferencích zůstával Powell neutrální a odkazoval na značnou nejistotu ohledně budoucího vývoje. Dnes se pravděpodobně pokusí zmírnit jestřábí tón inflačních projekcí. Oficiální prohlášení může rovněž obsahovat revize výhledu pro trh práce.

Powell pravděpodobně zdůrazní, že výrazné změny na trhu práce by mohly vyvolat rychlou reakci Fedu. Může také naznačit, že Fed je stále na cestě ke snižování sazeb, ale čeká na jasnější data ohledně inflačního vývoje. Pokud ano, počáteční jestřábí reakce trhů by se během tiskové konference mohla rychle obrátit.

Je důležité si uvědomit, že Fed nehodnotí pouze rizika obchodních válek, ale také možné inflační tlaky z ropných trhů a cen energií vzhledem k pokračujícímu napětí na Blízkém východě a rostoucím cenám plynu.

Bloomberg poznamenává, že inflace CPI by mohla vzrůst, pokud bude ropný šok z Blízkého východu přetrvávat.

Zdroj: Bloomberg Economics

Jak zareaguje dolar?

Navzdory zvýšenému geopolitickému napětí zůstává dolar slabý, protože investoři dávají přednost bezpečnějším aktivům, jako je zlato. Nedávná studie Světové rady pro zlato ukazuje, že většina centrálních bank v zemích Globálního Jihu plánuje letos zvýšit své zlaté rezervy.

Trhy nicméně stále očekávají dvě snížení sazeb. Poslední inflační data z USA byla slabší, než se čekalo. Také inflační očekávání poklesla a data z trhu práce ukazují známky ochlazování. Maloobchodní tržby a průmyslová produkce byly rovněž slabé, i když to mohlo být způsobeno jednorázovým poklesem.

Vzhledem k možnosti jestřábích projekcí by mohl USD krátce po zveřejnění rozhodnutí Fedu posílit. Pokud však Powell dokáže zmírnit interpretaci dat, trhy by mohly silněji zacenit zářijové snížení sazeb, což by podpořilo udržení EURUSD nad 1,1500. Pokud ale převládnou obavy z inflace, mohou se vrátit jestřábí očekávání a EURUSD by se mohl posunout směrem k podpůrné zóně 1,1250–1,1300.

Zdroj: xStation5

