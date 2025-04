EURUSD konsoliduje po dosažení 39měsíčního maxima 📈

Měnový pár EUR/USD konsoliduje poté, co vystoupal na úrovně naposledy zaznamenané v únoru 2022, a nadále se obchoduje poblíž svého 39měsíčního maxima. Euro zůstává podporováno rostoucími obavami ohledně síly americké spotřebitelské poptávky, společně s postupným oživením evropské ekonomiky – to by mělo být v nadcházejících čtvrtletích dále posíleno fiskálním plánem zaměřeným na investice do infrastruktury a obrany.

Ani holubičí postoj ECB a její nedávné snížení sazeb nedokázaly spustit výraznější korekci páru, protože dolar nadále oslabuje vůči euru. Při pohledu na denní graf je zřejmý jasný růstový trend, kdy pár vystoupal z lokálních minim okolo 1,02 až na současných 1,13.

Pokud by se naplnil scénář korekce v poměru 1:1, nelze vyloučit test oblasti 1,12. To by si však pravděpodobně vyžádalo významné zmírnění obav z eskalující obchodní války, která ohrožuje americkou ekonomiku recesí. Indikátor RSI mírně ochladl – klesl z úrovní blízko 80 na 71. Dnešní volatilita zůstává omezená kvůli svátku Velkého pátku a nízké aktivitě na trzích.

Zdroj: xStation5

