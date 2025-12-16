EURUSD posiluje o 0,12 % před NFP 📈

- Konsenzus: přibližně 50 tisíc nových pracovních míst v listopadu (žádný odhad pro říjen); míra nezaměstnanosti na 4,5 %; mzdy +0,3 % m/m.
- Rizika zkreslení dat: Zpráva pokrývá dvě období (říjen–listopad) po vládním uzavření → vyšší volatilita, nižší překryv ve vzorku domácnostního průzkumu a žádná říjnová míra nezaměstnanosti.
- Předstihové indikátory smíšené: Zaměstnanost v ISM Services se zlepšila, ale zůstává pod 50; ISM Manufacturing oslabil; ADP negativní; žádosti o podporu v nezaměstnanosti mírně lepší; plány najímání podle NFIB také mírně vyšší.
- Dopady na Fed: Trh aktuálně oceňuje pouze 28% pravděpodobnost snížení sazeb v lednu; pozitivní NFP může podpořit USD, ale nezmění politiku Fedu, pokud zpráva neukáže jasný trend.
Za několik okamžiků bude zveřejněna opožděná zpráva o trhu práce v USA. NFP report pokrývá dvouměsíční období a přichází v době výjimečně vysoké nejistoty, pokud jde o interpretaci stavu amerického trhu práce. Konsenzus očekává přibližně +50 tisíc pracovních míst za listopad, ale soukromé odhady se výrazně liší – od +20 tis. do +100 tis. – kvůli neobvyklým zkreslením způsobeným vládním uzavřením. Říjnový údaj o pracovních místech pravděpodobně ukáže mírný pokles, avšak nezahrnuje míru nezaměstnanosti, jelikož chybí domácnostní průzkum. Za listopad trhy očekávají nárůst nezaměstnanosti na 4,5 %, což odráží slabší zaměstnanost a statistický šum po výpadku statistik.
Co naznačují makroekonomické indikátory?
Předstihové makroindikátory naznačují stabilizaci trhu práce. Nepoukazují na zásadní zpomalení, přestože několik signálů zůstává smíšených.
Kompozitní index zaměstnanosti ISM – složený z ISM Services (80% váha) a ISM Manufacturing (20% váha) – ukazuje na mírné zlepšení, avšak stále zůstává v pásmu kontrakce. Je důležité zmínit výrazně silnější vývoj ve službách, které díky vyšší váze táhnou kompozitní index mírně vzhůru. Podobný, i když výraznější trend, naznačují i plány malých podniků na najímání.
Jak ukazuje graf níže, náborové plány dle NFIB úzce korelují se změnami zaměstnanosti v USA. Tato data proto naznačují potenciálně pozitivní výsledky.
Také čtyřtýdenní průměr nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti se mírně zlepšil.
Na druhou stranu slabá čísla ADP z posledních měsíců (včetně října a listopadu) naznačují opačný vývoj. Je však důležité připomenout, že ADP pokrývá pouze soukromý sektor, zatímco NFP zahrnuje i významný vládní sektor. Díky tomu, že ADP je soukromý analytický poskytovatel, bylo schopno publikovat data i během vládního uzavření.
Mzdy a účast na trhu práce
Kromě hlavního čísla budou klíčové údaje o růstu mezd a účasti pracovní síly. Mzdy by měly vzrůst o 0,3 % m/m, což odpovídá ustupujícím mzdovým tlakům, ale stále přesahuje úrovně typické pro 2% inflační cíl Fedu. Kvůli dopadu uzavření vlády – menšímu vzorku průzkumu a zkrácenému období sběru dat za listopad – bude údaj o míře nezaměstnanosti zatížen výrazně vyšší standardní chybou, což ztěžuje jeho interpretaci.
Očekávání ohledně Fedu
Pro trhy i Fed může dnešní zpráva přinést více nejistoty než jasných signálů. Fed již dříve přiznal, že předchozí zprávy o zaměstnanosti mohly být nadhodnoceny přibližně o 60 tisíc měsíčně, což vyžaduje obezřetnost při interpretaci nových dat.
Před zasedáním FOMC 27.–28. ledna budou ještě zveřejněny úplné zprávy o inflaci (CPI) a zaměstnanosti. Trh aktuálně oceňuje 28% pravděpodobnost snížení sazeb v lednu, a dnešní data by musela ukázat buď jasné zrychlení, nebo výrazné zhoršení, aby tato očekávání významně ovlivnila. V posledních dnech očekávání lednového snížení sazeb postupně rostou.
EURUSD
EURUSD pokračuje v růstu před klíčovým zveřejněním NFP. Pár testuje nejvyšší úrovně od září, poté co včera jednoznačně prorazil nad hladinu 61,8% retracementu. Zajímavé je, že rally pokračuje navzdory negativnímu tónu evropských PMI dat. Dnes se investoři soustředí na výsledek za listopad. Pokud bude kolem 50 tisíc, měla by volatilita zůstat omezená.
Naopak silnější výsledek – jak naznačuje Bloomberg Economics – by mohl vyvolat pokus o otestování úrovně 1,17. Slabší než očekávaný výsledek by otevřel prostor pro pohyb směrem k 1,18.
