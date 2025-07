EURUSD posiluje o 0,15 %

Ovlivní cla ceny v USA? 🔎📃

Dnes ve 14:30 bude zveřejněn nejnovější údaj o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA za červen. Americký dolar oslabuje před zveřejněním, i když očekávání rostoucích inflačních tlaků by mohlo podpořit zelenou bankovku skrze spekulace o jestřábím postoji Fedu.

Co očekávat od inflace v USA:

V červnu se očekává, že ceny meziměsíčně vzrostou o 0,3 % (květen: +0,1 %) a meziročně o 2,6 % (květen: +2,4 %).

Jádrová inflace je rovněž očekávána vyšší: +0,3 % m/m (květen: +0,1 %) a +2,9 % y/y (květen: +2,8 %).

Cla pravděpodobně zvýší ceny produktů, jako je nábytek, hračky, sportovní vybavení, oděvy a audio zařízení. Firmy již nejsou schopny náklady na cla absorbovat, protože zásoby jsou vyčerpány, což negativně ovlivní marže.

Ceny potravin se očekávají mírně vyšší (+0,4 % m/m), zejména kvůli masu a dováženým produktům.

Ceny energií by měly zůstat stabilní:

Benzín může po květnovém poklesu o -2,6 % mírně vzrůst (+0,8 % m/m)

Elektrická energie je odhadována s růstem +1 %

Zemní plyn může naopak klesnout o -1 %

Cenové tlaky ve službách by měly polevit, a to díky deflačním trendům v letecké dopravě, ubytování (hotely) a volnočasových službách.

Pomůžou makrodata rozptýlit nejistotu?

Představitelé Fedu věří, že plné dopady obchodní války se mohou projevit až od srpna nebo dokonce na konci roku. Mnoho ekonomů však očekává, že vliv cel se již projeví v dnešním inflačním reportu.

Nájemné zůstává hlavním faktorem růstu inflace v USA a obchodní válka může ovlivnit ceny dováženého zboží, které dnes bude v centru pozornosti. To naznačuje možné zdražování i v dalších segmentech, jako jsou ojetá a nová vozidla, alkoholické nápoje, potraviny a tabákové výrobky.

I když ceny pohonných hmot zůstávají nízké a aktuálně nejsou zdrojem inflačního tlaku, cla představují výrazné riziko. V nejnovější zprávě ISM Services firmy uvedly, že hlavním faktorem zvýšených cen a dražších komponent dodavatelského řetězce je obchodní válka. Cenový subindex zůstává na vysoké úrovni, i když stále výrazně pod úrovněmi z období pandemie COVID-19.

Největší složka inflace – ceny bydlení (nájemné) – je na sestupné trajektorii, což by mělo v nadcházejících měsících přispět k nižším údajům o inflaci (CPI). Dynamika cen nových domů také zpomalila a nyní se nachází v neutrálním pásmu.

Ceny nájmů u nových smluv výrazně klesají. S tím, jak roste podíl nových pronájmů, se očekává, že složka „bydlení“ v indexu CPI tento trend bude následovat.

EURUSD (graf H1)

Americký dolar zjevně oslabuje před zveřejněním údajů o inflaci (CPI). Růst EURUSD podporuje i síla eura, přičemž pár si dnes připisuje 0,18 %. Nicméně vzhledem k lokálnímu maximu poblíž 1,18120 je aktuální kurz stále o 1,25 % níže.

Překvapení směrem nahoru v CPI by snížilo očekávání ohledně snižování sazeb Fedu letos a mohlo by posílit dolar. To by však vyžadovalo výraznější překvapení směrem vzhůru, jelikož růst jádrové inflace na 2,9 % je již započítán v konsenzu.





Zdroj: xStation 5

