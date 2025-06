🪙 EURUSD se drží na úrovni 1,1400

Evropská centrální banka (ECB) oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách dnes ve 14:15. Následovat bude tisková konference prezidentky Christine Lagardeové od 14:45.

Evropská centrální banka dnes podle očekávání sníží sazby o dalších 25 bazických bodů, čímž by depozitní sazba klesla na 2,00 %. To by znamenalo polovinu vrcholu ve výši 4 %, který byl držen v závěru roku 2023 a na začátku roku 2024.

Očekávání tohoto kroku podporuje několik faktorů, včetně pokračujícího poklesu meziroční inflace CPI, což je částečně způsobeno nižšími cenami energií. Dalším faktorem je dezinflační vliv amerických cel, které zvyšují dostupnost zboží v Evropě.

Klíčovou otázkou nyní je, zda ECB tímto krokem ukončí cyklus uvolňování politiky, nebo zda — vzhledem k dalšímu poklesu inflace a přetrvávající obchodní nejistotě — naznačí možnost dalších dvou až tří snížení sazeb.

Eurozóna již zaznamenala výrazné snižování sazeb. Je však důležité podotknout, že tato uvolnění byla mírná a nešlo o reakci na krizi, což může zlepšit dlouhodobé vyhlídky na dosažení inflačního cíle.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Očekávání dalších kroků ECB:

🔹 Holubičí postoj:

Očekává se, že Rada guvernérů ECB si ponechá mírně holubičí tón a zachová si flexibilitu pro další kroky.

Index Bloomberg ECBspeak, který měří sentiment členů rady, naznačuje stále silnější holubičí náklonnost, přičemž pozornost se zaměřuje na dezinflační dopady amerických cel na měnovou unii.

🔹 Další snížení sazeb:

Základní scénář počítá s dalším snížením o 25 bazických bodů v září.

Pravděpodobnost dalšího uvolnění měnové politiky zůstává vysoká, i když případná obchodní dohoda s USA v červenci by mohla výhled dalších kroků změnit.

🔹 Inflační rizika:

Růst mezd zpomaluje a inflace v květnu klesla pod 2% cíl ECB.

Nejnovější inflační prognózy ECB nezohlednily americké clo oznámené 2. dubna, a mohou tak být dále revidovány směrem dolů. Zajímavé je, že i jestřábí guvernér rakouské centrální banky připouští, že cla mohou vést k poklesu spotřebitelských cen.

🔹 Dopad cel a dalších faktorů:

Americká obchodní politika negativně ovlivňuje ceny evropských produktů, zatímco Evropa nezavedla odvetná cla na americké zboží.

Navíc ceny ropy a dalších energetických komodit klesají, což má dopad například na náklady na elektrickou energii.

📌 Očekávání ohledně sazeb ECB

Očekává se další snížení sazeb ECB v září tohoto roku. Tento výhled by se však mohl změnit, pokud by v červenci došlo k uzavření obchodní dohody mezi USA a Evropskou unií.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

📊 Dopad na obchodování s eurem:

🔸 Holubičí postoj ECB:

Pokud si ECB zachová holubičí tón, nelze vyloučit pokles pod úroveň 1,1400 na měnovém páru EURUSD. Banka zůstává opatrná kvůli přetrvávajícím obchodním tenzím.

🔸 Rozdíl v měnové politice:

Pokud Federální rezervní systém (Fed) v USA zaujme více jestřábí postoj (např. ponechá sazby výše nebo je bude snižovat pomaleji), rozdíl mezi sazbami v eurozóně a USA se může dále rozšířit. Teoreticky by to mělo oslabit euro vůči dolaru. EURUSD však zůstává vysoko kvůli negativnímu sentimentu vůči dolaru souvisejícímu s Trumpovou politikou.

🔸 Možný odraz eura:

Evropská ekonomika vykazuje známky zlepšení a inflační cíl byl dosažen. Navíc EU plánuje utratit přibližně 800 miliard EUR na dodatečné zbrojení, což by mohlo vést k dalšímu oživení ekonomiky. Tento fiskální impuls by mohl být inflačním faktorem a odrazovat ECB od dalších škrtů.

🔸 Zvýšená nejistota:

Zvýšená nejistota ohledně obchodního sporu mezi USA a EU může ECB přimět k opatrnějšímu postoji. Pokud by prezidentka ECB Christine Lagarde vyjádřila obavy o hospodářský výhled, mohlo by to potvrdit holubičí tón a vyvolat výraznější korekci na EURUSD. Naopak pokud ECB poukáže na možná proinflační rizika a Lagardeová naznačí nutnost obezřetnosti při hodnocení dopadů cel, může to podpořit pokračování růstového trendu eura.

📈 Technický výhled pro EURUSD:

EURUSD se stále drží nad úrovní 1,1400 a obchoduje se v rostoucím trendovém kanálu. Holubičí postoj ECB by mohl vést k otestování dolní hranice kanálu, a proražení pod 1,1350 by mohlo vyvolat hlubší korekci. Zóna kolem 1,1250 však pravděpodobně poskytne silnou podporu.

📉 Výnosy z amerických dluhopisů zůstávají vysoké (odráží se v nízkých cenách TNOTE), ale zatím se to neprojevilo ve prospěch dolaru. Pokud však ECB naznačí, že sazby dosáhly cílové úrovně, mohlo by to dokonce vést k průrazu nad horní hranici kanálu a pohybu nad 1,1500.

Zdroj: xStation5

