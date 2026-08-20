💵 EURUSD testuje 1,17 po komentářích Bessenta

Bezprecedentní zásah amerického ministra financí Scotta Bessenta vyvolal výrazné přesuny v globálním finančním systému. Rozhodnutí minimálně zdvojnásobit objem zpětných odkupů dlouhodobých amerických státních dluhopisů na nejméně 4 miliardy USD na jednu operaci u splatností 10 až 30 let zastavilo růst výnosů amerického dluhu, zároveň však oslabilo samotný dolar.
Americká měna tak nesla hlavní část tržní reakce a kurz EURUSD se přiblížil ke klíčové rezistenci na 1,1700. Přestože cílem rozhodnutí ministerstva financí je především omezit nedávný růst výnosů na dlouhém konci křivky, pohyb na trhu s TNOTES sám o sobě tak výrazné oslabení dolaru neospravedlňuje. Včerejší zápis z FOMC navíc nepřinesl žádné nové zásadní informace a ukázal, že v americké centrální bance stále existuje poměrně silná skupina, která by nyní preferovala zvýšení úrokových sazeb, i když Kevin Warsh mezi ni nepatří.
EURUSD se vrací k 1,17, přestože pohyb cen dluhopisů zůstává relativně malý. Zajímavé je, že výnosový spread mezi Německem a USA v poslední době dokonce klesl. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Bessentův plán: pojistka, ale ne lék na dluh
Překročení hranice 40 bilionů USD u amerického veřejného dluhu a růst výnosů 30letých dluhopisů na 5,34 % přiměly Washington opustit dosavadní princip „předvídatelnosti“ při řízení dluhu. Podle analytiků z Wall Street, včetně Franklin Templeton, Nomura nebo Barrenjoey, fungují Bessentovy kroky pouze jako tržní „pojistka“.
Operace zaměřená na zpětný odkup méně likvidních dluhopisů s delší splatností zmírňuje krátkodobé napětí v likviditě, ale neřeší zásadní problémy, jako jsou:
- Obrovský fiskální deficit a rekordní nabídka státních dluhopisů.
- Přetrvávající inflace, kterou už téměř půl roku podporují vysoké ceny energií.
- Nabídkový tlak ze sektoru AI, který ve velkém emituje podnikové dluhopisy na financování infrastruktury a část trhu je vnímá jako konkurenci pro státní dluhopisy.
Napětí přitom zůstává vysoké nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě a Japonsku, kde výnosy dlouhodobých dluhopisů vzrostly na nejvyšší úrovně za několik let.
Narativ oslabování dolaru
Protože intervence ministerstva financí nedokázala trvale snížit výnosy, stal se americký dolar tržním „bezpečnostním ventilem“. Analytici upozorňují na rostoucí ochotu Washingtonu zasahovat do fungování trhu, od měnových intervencí koordinovaných s Japonskem až po snahu uměle snižovat náklady na financování dlouhodobého dluhu.
Deutsche Bank ve svém komentáři upozorňuje, že ministerstvo financí může odkupovat dluhopisy, ale nemůže „odkupovat dolar“. To by mohlo být úkolem centrální banky, přičemž Kevin Warsh není znám jako velký zastánce rozsáhlé bilance Fedu. Prozatím však můžeme sledovat, že kapitál může hledat útočiště jinde, například na akciovém trhu, ve zlatě nebo v jiných bezpečných měnách, jako je švýcarský frank.
EURUSD testuje 1,17, EM měny si mohou po výprodeji oddechnout
Slabost dolaru je jasně viditelná na nejdůležitějším měnovém páru EURUSD, který po včerejším výrazném růstu pokračuje v pohybu vzhůru a překonává úroveň 1,17.
V poslední době jsme sledovali mírnou překoupenost amerického dolaru a přeprodanost některých dalších měn, například eura nebo australského dolaru. S novou strategií USA se nyní může tato situace obrátit.
EURUSD proráží směrem vzhůru z rostoucího trendového kanálu a dosahuje rozsahu odrazu podobného tomu z dubna letošního roku. Proražení 61,8% Fibonacciho retracementu poslední výrazné klesající vlny oslabuje význam tohoto medvědího impulzu a může otevřít prostor pro pokus o otestování oblasti 1,1780–1,1800.
Na druhou stranu je důležité upozornit, že současné ceny amerických dluhopisů zatím takto vysoké úrovně EURUSD plně neospravedlňují. Zdroj: xStation5
Pozice spekulantů na klíčových trzích
Euro je na futures kontraktech aktuálně nejvíce přeprodané od začátku roku 2025. Takto extrémní negativní pozicování může podpořit další odraz páru EURUSD, pokud spekulanti začnou měnit směr svých pozic. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Čisté pozice na dolarovém indexu vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2023. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Čisté pozice na amerických 10letých dluhopisech zůstávají na velmi nízkých úrovních. Pokud bychom zaznamenali oživení long pozic, mohlo by jít o jasný signál možného poklesu výnosů. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
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