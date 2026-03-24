Evropa a Austrálie spojují síly 🤝

- EU a Austrálie uzavřely po 10 letech dohodu o volném obchodu a posílily i spolupráci v oblasti bezpečnosti.
- Očekává se růst evropského exportu do Austrálie o zhruba jednu třetinu během příštích 10 let.
- Největší spory vyvolaly podmínky pro zemědělství, zejména u masa a mléčných výrobků.
- Strategicky velmi důležitá je část dohody zaměřená na kritické suroviny a snížení závislosti na Číně.
Evropská unie a Austrálie po téměř deseti letech jednání dospěly k dohodě o volném obchodu. Obě strany tím chtějí posílit hospodářské vztahy, snížit obchodní bariéry a zároveň vyslat jasný signál, že pravidly řízený mezinárodní obchod má i nadále své místo navzdory rostoucímu protekcionismu ve světě.
Součástí oznámení je i podpis partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany, které má zlepšit spolupráci při krizovém řízení a řešení bezpečnostních hrozeb. Podle australského premiéra Anthonyho Albaneseho jde o oboustranně výhodnou dohodu, která sníží náklady pro spotřebitele a otevře nové trhy pro australské vývozce. Mezi klíčové australské exporty, kterých se dohoda týká, patří například víno, mořské plody a zahradnické produkty.
Z ekonomického pohledu je dohoda významná i tím, že má pomoci oběma stranám čelit tlaku zvenčí. Evropská komise i australští představitelé ji prezentují jako protiváhu vůči americkým clům a také jako krok ke snížení závislosti na Číně, zejména v oblasti kritických surovin. Evropská unie zároveň očekává, že její roční export zboží a služeb do Austrálie by mohl během příští dekády vzrůst o zhruba jednu třetinu z nynější úrovně 65 miliard eur.
Dohoda zahrnuje odstranění australských cel na vybrané evropské dovozy, například sýry, čokoládu, masné produkty, víno a šumivá vína. Austrálie naopak získá bezcelní nebo zvýhodněný přístup pro část své zemědělské produkce. U hovězího masa byla nastavena kvóta 30 600 tun, z níž bude po deseti letech 55 % možné dovážet do EU bez cla. U skopového a kozího masa činí kvóta 25 000 tun, přičemž její zavádění bude postupné během sedmi let. Bezcelní režim se bude týkat i 35 000 tun australské surové třtiny, doplněné menšími kvótami na mléčné výrobky.
Jedním z citlivých bodů byly také evropské zeměpisné názvy potravin a nápojů. Australští producenti budou muset přestat používat většinu chráněných označení, přesto si ponechají možnost využívat některé názvy, například feta nebo gruyère. Dohoda zároveň ochrání několik stovek specifických evropských produktů, včetně 231 druhů lihovin a vín.
Právě podmínky pro zemědělství ale vyvolaly v Austrálii ostrou kritiku. Zástupci farmářů i potravinářských odvětví označili výsledek za slabý a upozorňují, že dohoda podle nich nepřináší dostatečně atraktivní přístup na evropský trh. Negativně se vyjádřili zejména producenti červeného masa a mléčných výrobků, kteří očekávali výrazně lepší podmínky.
Z investičního pohledu je důležité i to, že EU a Austrálie současně vytvořily rámec pro hlubší spolupráci v oblasti kritických nerostů. Austrálie disponuje rozsáhlými zásobami surovin potřebných pro moderní průmysl a energetickou transformaci, zatímco Evropa hledá spolehlivé partnery, aby omezila svou závislost na Číně. Právě tato část dohody může být z dlouhodobého hlediska jedním z nejstrategičtějších prvků celého partnerství.
