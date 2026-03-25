Evropa vstupuje do plynové sezony s prázdnými zásobníky ⚠️

- Evropské zásobníky plynu jsou na velmi nízkých úrovních, celkem jen kolem 28 %.
- Konflikt na Blízkém východě zvyšuje tlak na dodávky a žene ceny plynu výše.
- Evropa bude muset více soutěžit s Asií o dostupné LNG.
- Futures na evropský plyn od začátku války vzrostly o více než 55 %.
Evropa se dostává do citlivé situace na trhu se zemním plynem právě ve chvíli, kdy konflikt na Blízkém východě znovu zvyšuje tlak na globální dodávky energií. Kontinent totiž začíná období doplňování zásob s nezvykle nízkou úrovní naplněnosti, což může během léta vystupňovat boj o dostupné dodávky LNG zejména s asijskými odběrateli.
Nejvýraznější situace je nyní v Nizozemsku, kde jsou zásobníky naplněny jen zhruba z 6 %, což je podle dostupných dat nejslabší stav pro toto období od roku 2010. Také Německo, které má největší zásobní kapacity v Evropě, vykazuje jen kolem 22 %. Celkově jsou evropské zásobníky přibližně na 28 %, což je nejslabší úroveň pro tuto část roku od 2022.
Napětí navíc zesiluje válka v Íránu, která narušuje energetické toky a tlačí ceny vzhůru. Evropa po zimě vstupuje do doplňovací sezony s vyčerpanými rezervami, a bude tak pravděpodobně nucena nakupovat více zkapalněného plynu během léta. To ale přichází v době, kdy o omezené objemy soutěží také Asie, což může ceny dále zvýšit.
Evropský komisař pro energetiku Dan Jorgensen proto vyzval členské státy, aby začaly se zajišťováním plynu dříve a předešly tak letnímu cenovému tlaku. Zároveň doporučil snížit cíle pro naplnění zásobníků na 80 % a více využívat flexibilitu, kterou umožňuje evropská legislativa.
Dosud byly sezónní cenové rozdíly pro obchodníky nevýhodné a naplňování zásobníků se ekonomicky příliš nevyplácelo. To se ale začíná měnit. Zprávy o rozsáhlých škodách na zařízení v Kataru totiž zvedly ceny dlouhodobějších kontraktů v Evropě a zlepšily podmínky pro letní skladování. Referenční evropské futures na plyn od začátku války vzrostly o více než 55 %.
Pro investory i evropské vlády tak půjde v dalších týdnech o klíčové období. Nízké zásoby, geopolitické napětí a silnější konkurence o LNG mohou vytvořit prostředí pro zvýšenou volatilitu a vyšší ceny energií v celé Evropě.
