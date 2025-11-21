Evropské akcie pod tlakem. Wall Street výprodej spouští největší týdenní pokles od dubna

- Index STOXX Europe 50 klesá zhruba o 1 % a míří k největšímu týdennímu poklesu od dubna, nejvíce ztrácejí těžební a technologické tituly.
- Siemens Energy oslabila asi o 6,9 % a ASML o 8 %, přestože patří k letošním vítězům a Siemens oznámil rekordní buyback.
- Čtvrteční obrat na S&P 500 po výsledcích Nvidie, nejistota kolem Fedu a obavy z vysokých valuací vedou k technické korekci a snižování rizika napříč trhy.
Evropské akcie v závěru týdne ztrácejí kvůli přelévání tlaku z výprodejů na Wall Street. Investoři zpochybňují vysoké valuace technologických firem a zároveň si nejsou jistí dalším postupem amerického Fedu.
STOXX 50 míří k nejhoršímu týdnu od dubna
Index STOXX Europe 50 ráno klesal zhruba o 1 % a směřuje k největšímu týdennímu poklesu od dubna. Největší tlak je na těžaře a technologické tituly, které patří k nejcitlivějším segmentům na změny sentimentu a sazeb.
Výrazný výběr zisků je vidět u letošních vítězů. Akcie Siemens Energy oslabily zhruba o 6,9 %, přestože firma oznámila doposud největší program zpětného odkupu akcií. Investoři tak využívají silný růst z předchozích měsíců k realizaci zisků. Pod tlakem je i ASML, jeden z hlavních technologických tahounů indexu, jehož akcie klesly dokonce až o 8 %.
Obrat na Wall Street, Fed a technická korekce
Další vlnu nervozity přinesl čtvrteční vývoj v USA. Index S&P 500 zažil největší intradenní pokles od jarního období celních turbulencí. Po silném startu, podpořeném velmi dobrými výsledky Nvidie, se trh stočil do ztráty. Investoři začali znovu řešit, zda Fed bude mít prostor dál snižovat sazby, když poslední zpráva z trhu práce přinesla smíšený obrázek.
K obavám z nastavení měnové politiky se přidává pocit, že valuace zejména u velkých technologických firem jsou napjaté. V kombinaci s technickými faktory to motivuje krátkodobé a systematické strategie k dalšímu snižování rizika. Část správců přitom popisuje aktuální vývoj jako spíše zdravou korekci, která se může přelít ještě do začátku příštího týdne, ale nemusí nutně zpochybnit možnost pozdějšího oživení směrem k závěru roku.
Graf: EU50 (D1)
