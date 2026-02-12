US Open: Cisco Systems klesá o 10 % po výsledcích 📉 Smíšený sentiment na Wall Street

Americké indexy zahajují čtvrteční seanci smíšeně: US100 oslabuje, zatímco US30 a US500 mírně rostou. Mezi největšími růstovými tituly jsou Howmet Aerospace (průmyslový gigant v dodavatelském řetězci letectví), spolu s Eli Lilly, Walmart, Micron a Exelon.
Sektor softwaru zůstává pod prodejním tlakem a dnešní výprodej v oblasti hardwaru vede Cisco Systems, které po výsledcích ztrácí 10 %, když investory zklamal výhled společnosti. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl na 227 tis. oproti očekávaným 223 tis., zatímco prodeje domů v USA negativně překvapily poklesem o -8,4 % m/m oproti očekávaným -4,6 % (po předchozím růstu o +5,1 %).
US100 (D1 interval)
Americké akcie dnes oslabují zejména v segmentech IT služeb, zábavy, softwaru a komunikačních služeb. Mezi výrazně ztrátovými tituly jsou Shopify a Cisco Systems. Naopak obranný sektor a reality rostou.
Cisco po výsledcích (fiskální Q2 FY2026): růst zrychluje, ale výhled zklamal
Cisco vykázalo velmi silné výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026 (období končící 24. ledna 2026). Tržby i zisk rostly dvouciferným tempem a překonaly horní hranici předchozího výhledu společnosti. Cisco zároveň oznámilo výrazné zrychlení objednávek infrastruktury pro AI od hyperscalerů. Navzdory silným titulním číslům akcie v after-hours obchodování klesly – což naznačuje, že část investorů reaguje spíše na širší makroekonomické a sentimentální faktory než pouze na kvalitu samotného kvartálu.
Klíčové body zprávy
- Rekordní tržby: 15,3 mld. USD (+10 % r/r) a Non-GAAP EPS: 1,04 USD (+11 % r/r), nad konsenzem (1,02 USD).
- Marže překonaly očekávání: Non-GAAP hrubá marže 67,5 % a Non-GAAP provozní marže 34,6 %, obě nad horní hranicí výhledu.
- Poptávka jasně zrychluje: objednávky produktů +18 % r/r, přičemž růst objednávek v segmentu sítí zrychlil nad 20 % r/r.
Networking je opět motorem růstu – nikoli pouze stabilizátorem
Po slabším období v předchozích čtvrtletích se segment sítí opět stal hlavním tahounem růstu, přičemž tržby ze sítí vzrostly o 21 % r/r. Management zdůraznil, že probíhá víceletý cyklus obnovy kampusových sítí, což zlepšuje viditelnost poptávky v podnikovém segmentu a snižuje riziko „jednorázového kvartálního výkyvu“.
AI infrastruktura: klíčové číslo pro trh
Nejdůležitějším údajem bylo 2,1 mld. USD objednávek AI infrastruktury od hyperscalerů v daném čtvrtletí. Cisco očekává, že tento tok překročí 5 mld. USD ve fiskálním roce 2026. Význam je zřejmý: AI již u Cisco není pouze příběhem – začíná se promítat do významných objemů a může podporovat růst v nadcházejících čtvrtletích.
Výhled: stabilní trajektorie, ale přetrvává riziko cel
- Q3 FY2026: tržby 15,4–15,6 mld. USD; Non-GAAP EPS 1,02–1,04 USD.
- FY2026: tržby 61,2–61,7 mld. USD; Non-GAAP EPS 4,13–4,17 USD. Je třeba poznamenat, že výhled EPS již zahrnuje odhadovaný dopad cel na základě aktuální obchodní politiky.
Proč trh okamžitě „neodměňuje“ překonání odhadů
Pokles po výsledcích navzdory jejich překonání není u vyspělých mega-cap technologických firem neobvyklý. Investoři mohou reagovat na širší prostředí (obavy ze zpomalení, náklady financování, opatrnost ohledně kapitálových výdajů) i na skutečnost, že tržby ze služeb meziročně klesly o 1 %, zatímco růst je tažen primárně produkty. Stručně řečeno: kvartál byl silný, ale trh jej hodnotí prizmatem cykličnosti a otázky, jak udržitelná bude poptávka hyperscalerů.
Do budoucna bude klíčové udržet dvouciferný růst objednávek a potvrdit, že AI infrastruktura představuje opakovatelný zdroj poptávky, nikoli jednorázovou nákupní vlnu. Investoři budou rovněž sledovat schopnost Cisco chránit marže v prostředí rostoucí konkurence v oblasti „AI fabric“ a potenciálního napětí v obchodní politice.
Grafy Cisco Systems a Netflix (D1)
