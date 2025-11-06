Exxon vstupuje do Řecka

-
Exxon vstupuje na řecký trh s novým plynovým průzkumem v oblasti Block 2.
-
Projekt odráží strategii USA nahradit ruský plyn v Evropě.
-
První vrty se očekávají v letech 2026–2027, první dodávky plynu nejdříve ve 30. letech.
-
Plyn by mohl proudit do Řecka i do Evropy přes TAP plynovod.
-
Americký energetický gigant Exxon Mobil oznámil novou dohodu o průzkumu zemního plynu v řeckých vodách, čímž významně rozšiřuje přítomnost USA ve východním Středomoří. V době, kdy se Evropa snaží nahradit ruské energetické dodávky, jde o strategický krok s geopolitickým přesahem.
Exxon bude společně s izraelsko-britskou společností Energean a řeckou Helleniq Energy zkoumat těžbu plynu v oblasti Block 2 u západního pobřeží Řecka. Exxon si zajistil 60% podíl, zatímco Energean bude vlastnit 30 % a Helleniq 10 %. Průzkum bude do konce fáze vrtných testů řídit Energean, poté převezme vedení projektu Exxon, pokud budou výsledky pozitivní.
První vrty jsou plánovány na konec roku 2026 nebo začátek 2027. Podle viceprezidenta globálního průzkumu Exxonu, Johna Ardilla, by při příznivém vývoji mohl plyn začít proudit až na začátku 30. let. Očekávaná investice se pohybuje mezi 50 až 100 miliony dolarů.
Dohoda přichází v době, kdy USA usilují o výraznější podíl na evropském energetickém trhu. Energetický ministr USA Chris Wright prohlásil, že cílem Spojených států je nahradit veškerý ruský plyn, který proudí do západní Evropy: „Každá molekula, kterou Rusko neprodá do Evropy, zůstane v zemi – a mimo válečný rozpočet Kremlu.“
Projekt by mohl nejen zásobovat řecký trh, ale také napojit se na plynovod TAP, který propojuje Kaspické moře s Itálií přes Řecko a Albánii. To podtrhuje význam Řecka jako tranzitní energetické křižovatky pro Evropu.
Spojené státy v červenci přislíbily dodávat Evropě energii v hodnotě 250 miliard dolarů ročně po dobu tří let – včetně ropy, LNG a jaderných technologií. Nová dohoda v Řecku je dalším krokem v této širší strategii.
Graf XOM.US (D1)
Akcie společnosti Exxon Mobil se aktuálně obchodují za 113,66 USD. Cena se drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (113,04 USD) a SMA 100 (111,76 USD), což potvrzuje technickou podporu a udržení pozitivního sentimentu investorů. RSI se nachází na hodnotě 50,8, což značí neutrální zónu bez známek překoupenosti či přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
