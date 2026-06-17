Fed šokoval trhy: Pomalejší růst, nárůst inflace a sazby „výše po delší dobu“

Spolu s rozhodnutím o úrokových sazbách zveřejnil Fed také svůj nejnovější Summary of Economic Projections (SEP). Červnová zpráva vykresluje poměrně jestřábí a možná i mírně stagflační obraz ekonomiky: nižší růst HDP doprovázený prudkým nárůstem inflace. Na druhou stranu se inflace jeví jako přechodná, protože Fed stále očekává její návrat k cíli v roce 2028, beze změny oproti březnovému zasedání. Projekce Dot Plotu přesto naznačuje zvýšení sazeb ještě letos, i když rozložení hlasů samo o sobě tento scénář nezaručuje.
Aktualizované prognózy zároveň maří naděje na rychlý návrat k uvolněné měnové politice. Fed naopak připravuje trhy na scénář, ve kterém boj s inflací zdaleka nekončí. Zajímavé je, že samotné projekce odhalují mnohem více než oficiální prohlášení, které je pravděpodobně rekordně krátké...
Makroekonomická revize: Méně růstu, více problémů
Nejnovější makroekonomické prognózy přinášejí několik klíčových a výrazných změn oproti březnovým očekáváním:
- Růst HDP zpomaluje: Prognóza ekonomického růstu pro rok 2026 byla snížena na 2,2 % (z 2,4 % v březnu). Dlouhodobý růstový potenciál americké ekonomiky zůstává beze změny na úrovni 2,0 %.
- Nárůst inflace: Jde o nejvíce znepokojivý prvek celé zprávy. Inflace PCE by měla v roce 2026 dosáhnout až 3,6 %, což představuje výrazný skok oproti březnové prognóze (2,7 %). Podobná situace platí i pro jádrovou inflaci PCE (bez cen potravin a energií), která má dosáhnout 3,3 % (oproti 2,7 % v březnu). Jde však o důsledek nedávné energetické krize.
- Inflační cíl je stále daleko: Fed nadále předpokládá, že inflace se k cíli 2,0 % vrátí až v roce 2028. Prohlášení uvádí, že zvýšená cenová dynamika je důsledkem faktorů včetně nabídkových šoků, jako jsou problémy v energetickém sektoru.
- Silný trh práce: Paradoxně jediným „světlým bodem“ (i když z pohledu boje s inflací problematickým) zůstává trh práce. Prognóza míry nezaměstnanosti pro rok 2026 byla snížena na 4,3 % z 4,4 % očekávaných v březnu.
Dot Plot: Zvýšení sazeb je opět ve hře
Největším překvapením pro investory je však nový Dot Plot (graf zobrazující očekávání členů FOMC ohledně budoucího vývoje sazeb). Zatímco trh ještě donedávna počítal se sérií snižování sazeb, Fed nyní přináší studenou sprchu:
Graf naznačuje zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů v roce 2026. Navíc je trajektorie případného uvolňování v následujících letech mimořádně pozvolná: Fed očekává snížení sazeb pouze o 25 bb v roce 2027 a další mírné snížení o 25 bb v roce 2028.
Známé tržní motto „higher for longer“ tak právě získalo nový, ještě restriktivnější význam.
Je však třeba poznamenat, že většina hlasů se nachází v pásmu 3,6–3,8 %, což znamená, že velká část členů výboru stále nemusí očekávat zvýšení sazeb v letošním roce.
Co to znamená pro finanční trhy?
Takto jestřábí posun v komunikaci Fedu a revize prognóz směrem k nižšímu růstu a vyšší inflaci v roce 2026 mohou znamenat pokračující tlak na růst výnosů dluhopisů a zároveň posílení amerického dolaru, pokud si trh tento jestřábí výhled osvojí v nadcházejících týdnech a měsících. Zároveň jde o velmi negativní zprávu pro zlato a akciové indexy.
„Nabídkové šoky v energetickém sektoru“, které Fed zmiňuje, naznačují, že ceny ropy a zemního plynu mohou zůstat strukturálně vyšší, což bude podporovat valuace společností z tohoto sektoru.
Pro Wall Street jde o velmi negativní scénář. Vyšší náklady kapitálu (úrokové sazby) zasáhnou firemní valuace, zejména technologický sektor a růstové akcie citlivé na vývoj sazeb. Současně nižší prognózy HDP vyvolávají obavy o budoucí firemní zisky. Lze očekávat přesun kapitálu z rizikových aktiv do defenzivních sektorů, dividendových (value) akcií a energetického sektoru, který podle samotného Fedu stále čelí cenovým šokům.
Zlato maže zisky z předchozích dvou seancí a ignoruje cenový gap vytvořený při víkendovém otevření trhu po dosažení předběžné dohody mezi USA a Íránem.
Zdroj: xStation5
Za zmínku stojí, že Kevin Warsh uvedl, že jeho pracovní skupiny budou pracovat na různých změnách, včetně úprav systému projekcí, případně i zrušení samotného Dot Plotu. On sám se navíc rozhodl svůj vlastní „bod“ do aktuálního Dot Plotu nezanesl.
BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈
BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉
Denní shrnutí: Otřese Fed trhy?
Přinese Warsh návrat nižších sazeb?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.